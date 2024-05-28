Kopsun artık kıyamet! Tavuğa tecavüz etti: O anları kaydettiler

Mersin'in Toroslar ilçesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. Bahsi geçen görüntüde bir kişinin tavuğa tecavüz ettiği görülüyor.
GÖZALTINA ALINDI
Bölgede yayın yapan yerel gazeteler emniyet ekiplerinin tavuğa tecavüz eden şahsın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. M.S. isimli şahsın emniyetteki ifadesinde "Bir anlık hislerimin kurbanı oldum" dediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahsın "Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HALUK LEVENT AMELİYAT İÇİN DEVREDE
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak "Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz" ifadelerini kullandı.
Not: Videoyu buzlu da olsa yayınlamak istemedik.
Kaynak: Son Dakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.