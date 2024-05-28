28 May 2024 - 11:14- Asayiş

Kopsun artık kıyamet! Tavuğa tecavüz etti: O anları kaydettiler

Mersin'de kaydedildiği öne sürülen görüntülerde bir vatandaşın tavuğa tecavüz ettiği görülüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük infial yarattı. Olayın ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak "Yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin" dedi.