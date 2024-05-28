28 May 2024 - 11:14- Asayiş G:

Kopsun artık kıyamet! Tavuğa tecavüz etti: O anları kaydettiler

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'de kaydedildiği öne sürülen görüntülerde bir vatandaşın tavuğa tecavüz ettiği görülüyor. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük infial yarattı. Olayın ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak "Yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin" dedi.

Kopsun artık kıyamet! Tavuğa tecavüz etti: O anları kaydettiler mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'in Toroslar ilçesinde çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı. Bahsi geçen görüntüde bir kişinin tavuğa tecavüz ettiği görülüyor.

GÖZALTINA ALINDI
Bölgede yayın yapan yerel gazeteler emniyet ekiplerinin tavuğa tecavüz eden şahsın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. M.S. isimli şahsın emniyetteki ifadesinde "Bir anlık hislerimin kurbanı oldum" dediği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahsın "Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALUK LEVENT AMELİYAT İÇİN DEVREDE
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak "Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Not: Videoyu buzlu da olsa yayınlamak istemedik.

Kaynak: Son Dakika

# Bir, için, Sosyal

28 May 2024 - 11:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Feci kaza! Otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var mask
Feci kaza! Otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var
Önce kavga ettiler, sonra bıçaklayıp kaçtılar mask
Önce kavga ettiler, sonra bıçaklayıp kaçtılar
Otomobil ile cip birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
Otomobil ile cip birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Eşinin şiddetinden kaçan kadını kardeşi öldüresiye dövdü mask
Eşinin şiddetinden kaçan kadını kardeşi öldüresiye dövdü
Tabancasını temizlerken canından oldu mask
Tabancasını temizlerken canından oldu
Dehşet olay! Çöpte parçalanmış ceset bulundu mask
Dehşet olay! Çöpte parçalanmış ceset bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber