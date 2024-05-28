28 May 2024 - 11:21- Gündem G:

EDİRNE Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Edirne’nin Keşan ilçesindeki Koru Dağları’nda jandarma tarafından bitkin halde bulunan yavru tilki; bakım, beslenme ve muayenesinin ardından doğaya bırakıldı.

EDİRNE Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan’a bağlı Koru Dağları’nda bitkin halde buldukları yavru tilkiyi koruma altına aldı. Yavru tilki, ilk kontrollerinin ardından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru tilki, bakım, beslenme ve muayenesinin ardından Koru Dağları mevkisinde doğaya bırakıldı.

# Jandarma

28 May 2024 - 11:21 DHA Edirne- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EDİRNE Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı mask
EDİRNE Bitkin bulunan yavru tilki, bakım sonrası doğaya bırakıldı
1 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı mask
1 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı
Avcıların vurduğu leylek, bir daha uçamayacak mask
Avcıların vurduğu leylek, bir daha uçamayacak
Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu mask
Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu
Annesinin bağışladığı böbrekle hayat buldu mask
Annesinin bağışladığı böbrekle hayat buldu
Konut fiyatları Ruslara da pahalı geldi mask
Konut fiyatları Ruslara da pahalı geldi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber