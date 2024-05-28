1 kişiyi ısıran köpek kuduz çıktı, mahalle 6 ay karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir kişiyi ısıran köpeğin kuduz olduğu ortaya çıkınca Yolbaşı Mahallesi 6 ay süreyle karantinaya alındı.
İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yolbaşı Mahallesi'nde bir kişi, 5 gün önce sokak köpeği tarafından ısırıldı. Bacağından ısırılan kişi tedaviye alınırken, olaydan sonra ölen köpekten Tarım ve Orman Müdürlüğüne ekipleri tarafından alınan numuneler Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. İncelemede, köpeğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı Bunun üzerine mahalle, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları da karantina süresince yasaklandı. Ayrıca zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirip, dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulundu.
Öte yandan ilçeye bağlı Kazıklı Mahallesi'nde de 20 Mart'ta bir kişiyi ısırdıktan sonra ölen sokak köpeğinin kuduz olduğu ortaya çıkınca, 22 Mart'ta başlatılan karantina sürüyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.