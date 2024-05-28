Emeklilere büyük müjde: Yapı Kredi limitleri yükseltti! 18.000 TL verecek

Yapı Kredi Emekli Promosyonları Artırıldı

Emekli promosyon rakamları, milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan biri. Yapı Kredi, bu yıl emekli promosyon rakamlarını artırarak emeklilere daha fazla nakit destek sağlamaya karar verdi. 7 Mayıs 2024 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den almayı taahhüt eden müşteriler, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Promosyon Detayları

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan yapılacak ödemeler şu şekildedir:

Aylık net gelir 9.999 TL’ye kadar olanlar: 6.250 TL

10.000 TL – 14.999 TL arasındakiler: 10.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arasındakiler: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar: 15.000 TL

Ek Ödül Taahhütnamesi

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında, belirli koşulları yerine getiren emeklilere ek ödüller de sunulmaktadır:

İki Yeni Fatura Ödeme Talimatı: Maaş baremi bağımsız olarak, 1.500 TL ek nakit ödül.

1.000 TL Bireysel Kredi Kartı Harcaması: Maaş baremi bağımsız olarak, 1.000 TL ek ödül.

Başvuru ve Ödeme Süreci

Başvurularınızı yapmak için Yapı Kredi şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Promosyon ve ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasında, gerekli koşulların sağlanması ile birlikte ödemeler yapılacaktır. Ek ödül ödemesi, taahhütnamenin iptal edilmemesi durumunda, ilk maaş ödemesini takip eden ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

Emekliler İçin Kaçırılmayacak Fırsat

Yapı Kredi’nin sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emeklilere ek gelir sağlayarak finansal rahatlık sunmayı hedefliyor. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, Yapı Kredi’nin sunduğu promosyon ve ek ödüller, emeklilerin bütçelerini rahatlatacak önemli bir katkı sağlayacak.

Sonuç olarak, Yapı Kredi’nin emekli promosyonları ile emekliler, 18.000 TL’ye varan nakit fırsatlarından yararlanabilir. Başvurularınızı hemen yaparak bu büyük fırsatı kaçırmayın ve ek gelirle rahat bir yaşam sürün!