Emeklilere büyük müjde: Yapı Kredi limitleri yükseltti! 18.000 TL verecek

Yapı Kredi Emekli Promosyonları Artırıldı
Emekli promosyon rakamları, milyonlarca emekli vatandaşın yakından takip ettiği konulardan biri. Yapı Kredi, bu yıl emekli promosyon rakamlarını artırarak emeklilere daha fazla nakit destek sağlamaya karar verdi. 7 Mayıs 2024 – 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den almayı taahhüt eden müşteriler, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
Promosyon Detayları
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan yapılacak ödemeler şu şekildedir:
Aylık net gelir 9.999 TL’ye kadar olanlar: 6.250 TL
10.000 TL – 14.999 TL arasındakiler: 10.000 TL
15.000 TL – 19.999 TL arasındakiler: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri olanlar: 15.000 TL
Ek Ödül Taahhütnamesi
Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında, belirli koşulları yerine getiren emeklilere ek ödüller de sunulmaktadır:
İki Yeni Fatura Ödeme Talimatı: Maaş baremi bağımsız olarak, 1.500 TL ek nakit ödül.
1.000 TL Bireysel Kredi Kartı Harcaması: Maaş baremi bağımsız olarak, 1.000 TL ek ödül.
Başvuru ve Ödeme Süreci
Başvurularınızı yapmak için Yapı Kredi şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Promosyon ve ek ödül taahhütnamesinin imzalanması sonrasında, gerekli koşulların sağlanması ile birlikte ödemeler yapılacaktır. Ek ödül ödemesi, taahhütnamenin iptal edilmemesi durumunda, ilk maaş ödemesini takip eden ay içerisinde gerçekleştirilecektir.
Emekliler İçin Kaçırılmayacak Fırsat
Yapı Kredi’nin sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emeklilere ek gelir sağlayarak finansal rahatlık sunmayı hedefliyor. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, Yapı Kredi’nin sunduğu promosyon ve ek ödüller, emeklilerin bütçelerini rahatlatacak önemli bir katkı sağlayacak.
Sonuç olarak, Yapı Kredi’nin emekli promosyonları ile emekliler, 18.000 TL’ye varan nakit fırsatlarından yararlanabilir. Başvurularınızı hemen yaparak bu büyük fırsatı kaçırmayın ve ek gelirle rahat bir yaşam sürün!
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.