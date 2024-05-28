Alanya'da okula gitmek için evden çıkmıştı! Kaybolan öğrenciden haber var

ARKADAŞLARININ 'Endi' diye seslendiği Arnavut asıllı Türk vatandaşı 16 yaşındaki Nderim Toska'dan dün yakınları haber alamamıştı.

Sabah Alanya'daki evinden okuluna gitmek üzere çıkan Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi 9-C sınıfı öğrencisi Nderim Toska'nın okuluna hiç gitmediği belirlenmiş, tüm aramalarına rağmen Nderim Toska'ya ulaşamayan ailesi, polise 'Kayıp' başvurusunda bulunmuştu. Nderim Toska'nın yakınları "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Endi için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Endi kıvırcık saçlı" diyerek yardım istemişti. . Nderim Toska'dan beklenen iyi haber geldi. Alanya’dan ayrılmak isteyen Nderim Toska'nın vazgeçtiği ve sabaha karşı Doğanay Otel sahilinde sağlıklı bir şekilde bulunduğu öğrenildi. Çocuğun ailesi yaptığı açıklamada: “Duyarlı halkımıza, Alanya’nın ses getiren güçlü basınına, polis ve jandarma ile savcılarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ederiz" dediler. (Mazlume GÖKTAŞ)