TÜVTÜRK araç muayenesi hakkında bilmeniz gerekenler! Randevu işlemleri, ücretler ve detaylar…

TÜVTÜRK’te Araç Muayenesi Nasıl Yapılır?

TÜVTÜRK, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde görevli ve yetkili tek kuruluş olup, araç bakımlarını uluslararası standartlarda gerçekleştirmektedir. Trafik güvenliğini sağlamak için araçların periyodik ve yola uygunluk muayenelerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, randevu işlemlerini oldukça kolaylaştırmıştır.

TÜVTÜRK Randevu İşlemleri Nasıl Yapılır?

TÜVTÜRK resmi internet sitesine giriş sağlayarak sol tarafta yer alan ücretsiz randevu bölümünden randevu alabilirsiniz. İşte adım adım randevu işlemi:

Araç Plakası ve Ruhsat Bilgileri: Araç plakası, ruhsat seri ve no ile şehir bilgilerinizi girin ve “ devam” butonuna tıklayın.

Araç Cinsi Seçimi: Aracınızın cinsini seçin ( otomobil, kamyonet, motosiklet vb.).

Muayene Türü Seçimi: Genel muayene, tadilat muayenesi veya tespit muayenesi gibi yaptırmak istediğiniz muayene türünü seçin.

Tarih Seçimi: Uygun olduğunuz tarihi seçin ve randevunuzu tamamlayın.

TÜVTÜRK Araç Muayenesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ruhsat (Tescil Belgesi): Aracınızın ruhsatı muayene sırasında yanınızda olmalıdır. Satış ve devirlerde noter tarafından verilen “EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge”nin geçerlilik tarihi dolmamış olmalıdır.

Trafik Sigortası: Trafik sigortanızın tarihini kontrol edin. Motorlu bisikletler hariç tüm araçlar için zorunludur.

Vekalet Durumu: Aracınız size ait değilse, vekalet belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gereklidir.

LPG/CNG’li Araçlar: LPG/CNG tankının üzerinde yer alan etiket bilgileri okunur şekilde olmalıdır. Tadilat sonrası muayenelerde “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” gereklidir.

TÜVTÜRK Muayene Ücreti Nedir?

2024 yılı güncel araç muayene fiyatları:

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1821,60 TL

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2462,40 TL

Ödeme Yöntemleri

Tüm TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir.

Muayene Tekrarı

Muayene raporu sonucuna göre “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Aracınızın ücretsiz muayene tekrarı, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda ücretsiz olarak yaptırılabilir.

TÜVTÜRK ile araç muayenenizi kolayca gerçekleştirin ve trafikte güvenle yol alın! Randevunuzu hemen alarak bu önemli işlemi geciktirmeden tamamlayın.