TÜVTÜRK araç muayenesi hakkında bilmeniz gerekenler! Randevu işlemleri, ücretler ve detaylar…

TÜVTÜRK’te Araç Muayenesi Nasıl Yapılır?
TÜVTÜRK, Türkiye’de periyodik araç muayenesinde görevli ve yetkili tek kuruluş olup, araç bakımlarını uluslararası standartlarda gerçekleştirmektedir. Trafik güvenliğini sağlamak için araçların periyodik ve yola uygunluk muayenelerini gerçekleştiren TÜVTÜRK, randevu işlemlerini oldukça kolaylaştırmıştır.
TÜVTÜRK Randevu İşlemleri Nasıl Yapılır?
TÜVTÜRK resmi internet sitesine giriş sağlayarak sol tarafta yer alan ücretsiz randevu bölümünden randevu alabilirsiniz. İşte adım adım randevu işlemi:
Araç Plakası ve Ruhsat Bilgileri: Araç plakası, ruhsat seri ve no ile şehir bilgilerinizi girin ve “ devam” butonuna tıklayın.
Araç Cinsi Seçimi: Aracınızın cinsini seçin ( otomobil, kamyonet, motosiklet vb.).
Muayene Türü Seçimi: Genel muayene, tadilat muayenesi veya tespit muayenesi gibi yaptırmak istediğiniz muayene türünü seçin.
Tarih Seçimi: Uygun olduğunuz tarihi seçin ve randevunuzu tamamlayın.
TÜVTÜRK Araç Muayenesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Ruhsat (Tescil Belgesi): Aracınızın ruhsatı muayene sırasında yanınızda olmalıdır. Satış ve devirlerde noter tarafından verilen “EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge”nin geçerlilik tarihi dolmamış olmalıdır.
Trafik Sigortası: Trafik sigortanızın tarihini kontrol edin. Motorlu bisikletler hariç tüm araçlar için zorunludur.
Vekalet Durumu: Aracınız size ait değilse, vekalet belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gereklidir.
LPG/CNG’li Araçlar: LPG/CNG tankının üzerinde yer alan etiket bilgileri okunur şekilde olmalıdır. Tadilat sonrası muayenelerde “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi” gereklidir.
TÜVTÜRK Muayene Ücreti Nedir?
2024 yılı güncel araç muayene fiyatları:
Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 927,60 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1821,60 TL
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 2462,40 TL
Ödeme Yöntemleri
Tüm TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartı, banka kartı ve nakit olarak ödeme yapılabilmektedir. Kredi kartı veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir.
Muayene Tekrarı
Muayene raporu sonucuna göre “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Aracınızın ücretsiz muayene tekrarı, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren 1 ay içinde, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda ücretsiz olarak yaptırılabilir.
TÜVTÜRK ile araç muayenenizi kolayca gerçekleştirin ve trafikte güvenle yol alın! Randevunuzu hemen alarak bu önemli işlemi geciktirmeden tamamlayın.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.