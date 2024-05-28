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Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu

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ADANA’da Türkçe öğretmeni Derya Söylemez (37) ve öğrencileri, el emeğiyle ürettikleri takıları okulun bahar şenliğinde satarak elde ettikleri gelirle 180 kilogram mama alıp barınaktaki sokak köpekler...

Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu mask
Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu
Okulda takı üretip satan Derya öğretmen ve öğrencileri, sokak köpeklerine can oldu
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ADANA’da Türkçe öğretmeni Derya Söylemez (37) ve öğrencileri, el emeğiyle ürettikleri takıları okulun bahar şenliğinde satarak elde ettikleri gelirle 180 kilogram mama alıp barınaktaki sokak köpeklerini besledi. Öğrencilerine bu sosyal sorumluluk projesiyle hayvan sevgisinin önemini göstermeye çalıştığını belirten Söylemez, “Umarım bu tür çalışmalar Türkiye’nin dört bir yanına yayılır. Birlikte başarıp minik dostlarımızın yüzünü güldürmeliyiz” dedi.

Türkçe öğretmeni Derya Söylemez, görev yaptığı özel okulda ‘Takı Tasarım Kulübü’ kurdu. Burada takı tasarımına ilgisi olan öğrencileriyle birlikte her hafta belirli gün ve saatlerde el emeğiyle takı üretimi yapan Söylemez, öğrencilerine bu ürünleri bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayvanlara mama desteği sağlamak amacıyla satabileceklerini söyledi. Bunun üzerine öğrenciler ve Söylemez, okulun bahar şenliğinde bir stant kurup takıların hepsini sattı. Toplanan gelirle 180 kilogram köpek maması alındı. Mamalar, merkez Sarıçam ilçesindeki Melekler Yaşam Köyü Derneği’nin barınağına götürüldü. Burada Söylemez ve öğrencileri onlarca köpeği elleriyle besledi. Öğrenciler daha sonra köpeklerle dakikalarca oynayarak gönüllerince eğlendi.

‘MİNİK DOSTLARIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMELİYİZ’

Okulda kurulan kulüple bu hikayenin başladığını dile getiren Derya Söylemez, “Öğrencilerimin takı tasarımına olan ilgisini sosyal sorumluluk projesiyle birleştirmek istedik. Bunu da hayvanlara olan sevgimiz üzerinden yaptık. Her hafta bir tema üzerinden takılar tasarladık. Ürettiğimiz takıların hepsini okuldaki şenlikte ‘Hayvanlara Nefes Olalım’ sloganıyla sattık. Elde ettiğimiz gelirle 180 kilogram mama aldık. Burada can dostlarımızı beslemeye geldik. Umarım bu tür çalışmalar Türkiye’nin dört bir yanına yayılır. Birlikte başarıp minik dostlarımızın yüzünü güldürmeliyiz” diye konuştu.

‘HİÇBİR HAYVAN AÇ KALMAYI HAK ETMİYOR’

Okulun 6’ncı sınıf öğrencilerinden Esila Yücel (12) ise “Takıları yaparken çok mutluydum çünkü güzel bir amaç uğruna emek verdik. Buraya gelip köpekleri besleyince adeta huzur buldum. Hiçbir hayvan aç kalmayı hak etmiyor. Herkesin bu tür çalışmalar yapmasını öneriyorum” dedi.

5’inci sınıf öğrencisi Yağmur Demircioğlu (11) ise köpeklerle bir arada olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İnsanlık görevimizi yerine getirdik. Hayvanlara iyi davranılmasını istiyorum. Onlardan korkmuyorum. Onları çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

28 May 2024 - 10:21 DHA Adana- Gündem

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