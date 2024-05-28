Milli Emlak’tan tapusunu alan evini de yapıyor! 30 bin TL’den başlayan fiyatlarla…

Milli Emlak tarafından yapılan açıklamaya göre, Erzincan, Denizli ve Amasya illerinde yer alan arsalar satışa sunuldu. Denizli ve Amasya’da arsa satışları tamamlanırken, Erzincan’da yapılacak arazi satışı için 28 Mayıs tarihi bekleniyor. Satış fiyatları ise 30.000-33.000 ve 38.000 TL arasında değişiyor. İşte detaylar…

Amasya Arsa Satışı:

Amasya merkezdeki arazi için tahmin edilen ihale bedeli 30.000 TL olarak belirlendi. İhale tarihi 21 Mayıs 2024 ve yüzölçümü 1.199.72 metrekare. İhale detayları için Amasya Milli Emlak Dairesi ile iletişime geçilebilir.

Denizli Arsa Satışı:

Denizli Bozkurt’ta yer alan arazi için tahmin edilen ihale bedeli 33.000 TL. İhale tarihi 20 Mayıs 2024 ve yüzölçümü 1.098.31 metrekare. Detaylı bilgi için Denizli Milli Emlak Dairesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Erzincan Arsa Satışı:

Erzincan Üzümcü’de yer alan arazi için tahmin edilen ihale bedeli 38.000 TL. İhale tarihi ise 28 Mayıs 2024 ve yüzölçümü 931.81 metrekare. Detaylı bilgi için Erzincan Milli Emlak Dairesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Arazi ihalelerine katılmak isteyenlerin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca belirtilen teminat bedelini yatırmak ve ihale günü Milli Emlak dairesinde hazır bulunmak gerekiyor. İhaleler açık artırma usulüyle gerçekleştiriliyor ve en yüksek teklifi sunan kişi arazinin yeni sahibi oluyor. Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan araziler, uygun fiyatlarıyla birçok kişinin ilgisini çekiyor ve yatırım veya ticari amaçlarla tercih ediliyor. Detaylı bilgi ve duyuruları takip etmek için Milli Emlak resmi kanallarını ziyaret edebilirsiniz.