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İspanya Filistin'i resmen tanıdı

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İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıdı."Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur" diyen İspanya Başbakanı Sanchez, "Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya Filistin'i resmen tanıdı mask
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İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı. İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. Tüm taraflarca kabul edilmediği müddetçe 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'ten Filistin'i 'tanıma' kararı

"FİLİSTİN'İ TANIMA KARARIMIZ ULUSLAR ARASI HUKUKA UYGUNDUR"

Sanchez, "Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

GÖZLER ŞİMDİ NORVEÇ VE İRLANDA'DA

Bugün, İspanya'nın yanı sıra Norveç ve İrlanda hükümetlerinin de Filistin devletini resmi olarak tanıması bekleniyor. Press Association'ın bildirdiğine göre İrlanda parlamentosunda özel bir oturum düzenlenecek. İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürülecek ve İrlanda'ya bir Filistin büyükelçisi atanacak. Dublin'deki mevcut Büyükelçi Jilan Wahba Abdelmecid, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İrlanda Parlamentosu'nda Filistin bayrağının dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir an” ifadelerini kullanmıştı.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in attığı adımla BM'nin 193 üye ülkesinden 145'i Filistin devletini tanımış olacak.

Kaynak: Karar

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28 May 2024 - 10:15 - Dünya

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