Danaya girer gibi 'eve' gireceğiz: Ekonominin geldiği son nokta

Yeni dönemde ev almak çoğu insan için artık hayal oldu. Yine de tüm imkanlarını zorlayıp başını sokacak bir ev almak isteyenler ise hem yüksek fiyatlardan hem de kredilerdeki faiz oranlarından dert yanıyor.

BANKALARDAN 'ORTAK EV KREDİSİ' KARARI

Fiyatlar ve kredi faiz oranlarının yüksekliğiyle konut satışında geçtiğimiz dönemlere göre bir düşüş söz konusu olurken; bankalardan da dikkat çeken bir uygulama kararı geldi.

4 TANIDIĞINI GETİRENE EV KREDİSİ

Sözcü'de yer alan habere göre, gelir durumu ya da başka bir sebeple kredi verilmeyen kişiler artık en az iki en çok da dört kişiyle birlikte ortak ev kredisi çekebilecek.



EV YERİNE, KREDİ ARKADAŞLIĞI DÖNEMİ

Gelirlerini birleştirerek bankaya beyan eden kişiler, aylık ödemeleri de kendi aralarında bölecekler.

KURBANA GİRER GİBİ KREDİYE GİRMEK

Söz konusu uygulama, vatandaşları da ikiye böldü. Bazı kesim bu devirde başka bir seçeneğin olmadığını savunurken, bir diğer kesim ise ortaklık işinin sorun yaratabileceğini söylüyor.