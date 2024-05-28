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Atıyla takla atan ciritçinin ölümden döndüğü an

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ERZURUM’da ata sporu cirit müsabakasında İsmail Yıldırım (24), tökezleyen atıyla birlikte düştü. Yürekleri ağza getiren kazada şans eseri yara almayan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından yeni...

Atıyla takla atan ciritçinin ölümden döndüğü an mask
Atıyla takla atan ciritçinin ölümden döndüğü an
Atıyla takla atan ciritçinin ölümden döndüğü an
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ERZURUM’da ata sporu cirit müsabakasında İsmail Yıldırım (24), tökezleyen atıyla birlikte düştü. Yürekleri ağza getiren kazada şans eseri yara almayan Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından yeniden atına binip oyuna devam etti. Yıldırım, "Ciritte olur böyle kazalar. Çok şükür ikimize de bir şey olmadı" dedi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında düzenlenen birinci lig maçında Ay Yıldız Atlı Cirit Kulübü ile Üç Hilal Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin ikinci yarısı oynanırken yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Ay Yıldız Atlı Spor Kulübü oyuncusu İsmail Yıldırım, rakip sahaya gidip ciridi attıktan sonra geri dönerken dört nala sürdüğü atının ayağı takıldı. Yıldırım, atıyla birlikte düşüp, takla attı. Sahadaki tüm sporcularla sağlık ekipleri, Yıldırım’ın yardımına koştu. Yapılan sağlık kontrolünden durumunun iyi olduğu belirlenen İsmail Yıldırım, çamur olan elini ve yüzünü yıkadıktan sonra seyircilerin alkışları arasında tekrar atına binip, müsabakaya devam etti. Çekişmeli geçen müsabakayı Üç Hilal Atlı Cirit Spor Kulübü kazandı.

Cirit müsabakalarında bu tür kazaların sıkça yaşandığını belirten İsmail Yıldırım, “Çok şükür her ikimizde yara almadık. Maçlarda attan düşme her sporcunun başına gelir" diye konuştu.

28 May 2024 - 09:41 DHA Erzurum- Gündem

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