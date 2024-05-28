Ziraat Bankası’ndan Kurban Bayramı öncesi 7.500 TL bayram ikramiyesi! Kaçırılmayacak fırsat

Ziraat Bankası’ndan 7.500 TL Bayram İkramiyesi! Bayramdan Önce Hesaplarda!

Ziraat Bankası, Kurban Bayramı öncesi müşterilerine özel bir kampanya başlattı. 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında kampanyaya katılan müşteriler, hesaplarına 7.500 TL Bankkart Lirası kazanma fırsatını yakalayacaklar. Bu kampanya ile bayram alışverişlerinizi daha avantajlı hale getirin!

Kampanya Koşulları ve Katılım Detayları

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu kampanyadan yararlanmak oldukça kolay. İşte adım adım başvuru süreci ve kampanya koşulları:

Kampanya Tarihleri: Kampanya, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Katılım Yöntemi: Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr üzerinden veya 4757’ye CORAL yazıp SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz.

Kart Sahipliği: Asıl kart sahibinin kampanyaya katılması gerekmektedir. Kampanyaya katılmayan müşteriler, kampanyadan yararlanamayacaktır.

Alışveriş Şartı: Bankkart POS cihazından yapılan alışverişlerde geçerlidir.

Alışveriş Miktarına Göre Ödüller

Kampanyaya katılarak farklı alışveriş tutarlarına göre Bankkart Lirası kazanabilirsiniz:

25.000 TL – 49.999 TL: 2.500 TL Bankkart Lirası

50.000 TL – 99.999 TL: 5.000 TL Bankkart Lirası

100.000 TL ve Üzeri: 7.500 TL Bankkart Lirası

Kazanılan Bankkart Lirası, 7 Haziran 2024 tarihinde yüklenecek ve 11 Temmuz 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir. Kullanılmayan Bankkart Lirası, 12 Temmuz 2024 tarihinde geri çekilecektir.

Kampanyanın Avantajları

Yüksek Ödül Tutarları: Alışveriş tutarınıza göre yüksek miktarda Bankkart Lirası kazanma şansı.

Geniş Katılım Yöntemleri: Mobil uygulama, internet sitesi veya SMS ile kolayca katılım.

Esnek Kullanım Süresi: Kazanılan ödüller, bayram boyunca rahatlıkla kullanılabilir.

Sonuç

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu özel kampanya ile Kurban Bayramı’nı daha keyifli geçirin. 7.500 TL’ye varan Bankkart Lirası ödülleri ile bayram alışverişlerinizi avantajlı hale getirin. Kampanyaya katılım için son tarih 31 Mayıs, acele edin ve bu büyük fırsatı kaçırmayın!

Bu Bayram Fırsatını Kaçırmayın! Ziraat Bankası’nın sunduğu 7.500 TL Bankkart Lirası ile bayram alışverişlerinizde kazanın. Detaylar ve katılım için hemen başvurun!