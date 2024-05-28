Ve artık yeşil pasaport da tanınmıyor! Türkiye için kriz derinleşiyor...

Prof. Dr. Levent Sevgi, 17 Mayıs Cuma günü Kenya Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek bir çalıştayda açılış konuşması yapmak üzere davet edilmişti. 15 Mayıs akşamı saat 20.05 kalkışlı Doha aktarmalı Katar Havayolları ile Nairobi-Kenya uçuşuna yetişmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Sevgi, yeşil pasaportunu yetkililere gösterdiğinde uçağa alınmadı.

'BUNUN HESABINI VEREMEZSİNİZ'

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre Katar Havayolu yetkilileri, Prof. Dr. Sevgi'ye vizesi olmadığı için uçağa binemeyeceğini söyledi. Bu duruma itiraz eden Sevgi, yeşil pasaporta sahip olduğunu, daha önce böyle bir sorun yaşamadığını belirterek, "Uluslararası bir skandala yol açıyorsunuz, bunun hesabını veremezsiniz" diyerek duruma tepki gösterdi. Ancak tüm çabaları sonuçsuz kalan Sevgi, biletini iptal ederek eve geri dönmek zorunda kaldı.

'KENYA VİZE İSTİYORSA...'

Prof. Dr. Sevgi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben, yeşil pasaport sahibi emekli öğretim üyesiyim. 40 yılda 70'in üzerinde ülkede, 200'den fazla üniversitede seminerler ve konferanslar verdim. Ayrıca uluslararası meslek örgütümüz olan Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) Yönetim Kurulu üyesiyim. Kenya Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek olan çalıştayın hem düzenleyicisi hem de konuşmacılarından biriydim. Aylardır bu etkinlik için hazırlık yapıyorduk. Check-in işlemlerim sırasında, yeşil pasaporta vize istenmemesine rağmen, vizem olmadığı için geri çevrildim. Kendilerine, Dışişleri Bakanlığı'nın web sayfalarında yer alan bilgileri göstermeme rağmen tutumlarını değiştirmediler. Bilet iptalinden ve otel iptalinden dolayı 800 dolar kadar zararım var. Eğer Katar Havayolları'nın ısrar ettiği gibi yeşil pasaportlu birine Kenya vize istiyorsa, Dışişleri Bakanlığımızın bir fiyaskosudur bu. Yok eğer bakanlık bilgisi doğruysa bu durum Katar Havayolları'nın fiyaskosudur. Daha doğrusu bu yaşadıklarım uluslararası bir skandal."

Prof. Dr. Sevgi, yaşadıklarını CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) üzerinden Dışişleri Bakanlığı'na bildirerek sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

YEŞİL PASAPORTUN DURUMU DA TARTIŞMALI HALE GELDİ

Son yıllarda Avrupa ülkelerinden sık sık vize reddi gelen Türkiye'nin vize gerektirmeyen yeşil pasaportu bile artık uluslararası camiada tartışmalı hale gelmiş durumda. Prof. Dr. Sevgi'nin yaşadığı bu olay, Türkiye'nin diplomatik prestijine dair ciddi soru işaretleri doğuruyor.

Kaynak: Gazete Duvar