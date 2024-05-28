- Gündem

Alanya'ya 'Birlikte hizmet' sözü

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantı sırasında Başkan Özçelik’i telefonla arayan Başkan Böcek, "Alanya’mızın 102 mahallesinde çalışmalara devam edeceğiz" dedi

Alanya'ya 'Birlikte hizmet' sözü mask
Alanya'ya 'Birlikte hizmet' sözü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare toplantısında mahalle muhtarlarıyla buluştu. Başkan Özçelik’e toplantıda, Başkan Yardımcıları Sadık Dizdaroğlu ile Nazmi Zavlak ve birim müdürleri eşlik etti.

BAŞKAN BÖCEK’TEN ALANYA’YA HİZMET SÖZÜ

Toplantısı esnasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başkan Osman Tarık Özçelik’i telefonla arayarak, muhtarlara seslendi. Başkan Böcek konuşmasında, "Osman Başkanımızla beraber Alanya’mızın 102 mahallesinde yine aynı şekilde azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceğiz. Bayramdan sonra da bir buluşmamız olacak. Kısa zamanda görüşmek dileğiyle" dedi. Muhtarlar, Başkan Böcek’e teşekkür ettiler.

Alanya'ya 'Birlikte hizmet' sözü

'MUHTARLAR İŞLERİNİN NE ZAMAN YAPILACAĞINI BİLECEK'

Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, iletişimin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Mahallelerde yaptığımız ön incelemeler neticesinde 1 günde halledilecek işler de var, 5 yılda çözülecek işler de var. Bizlerin burada olmasının en büyük sebebi de istişarede bulunmaktır. Önceliğimiz iletişimi kuvvetlendirerek, düzeni ve tertibi daha aktif hale getirmektir. Siz mahallenizdeki işlerin ne zaman yapılacağını bileceksiniz. Böylece taleplerinizi haftalık yinelemeyecek, mahallenizdeki vatandaşlarımızın sorularına cevaplarınızı da daha rahat verebileceksiniz" dedi.

'İVEDİLİKLE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ'

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, toplantıya katılan ve sırayla söz alan muhtarları dinlerken asfalttan altyapıya, sosyal tesislerden suya kadar bütün talepleri tek tek not aldı. Başkan Özçelik; "Bütün muhtarlarımızın taleplerini dinlerken ağırlıklı ve ivedi olan üç konu var. İçme ve sulama suyu ile yol konuları. Bu talepleri, özellikle de su sorununu ivedilikle çözüme kavuşturacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum kuruluşları ile istişareli ilerleyerek, Alanya’mızın taleplerini kısa ve uzun vadede tek tek çözüme kavuşturacağız. Doğru iletişimle çözüm yollarını bulacağız. Çünkü biz buraya hizmet için geldik" dedi.
Muhtarlar, toplantının ardından Başkan Özçelik'e teşekkür etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

# Bir, devam, için, kadar, Sosyal, Olacak, Antalya, merkezi

28 May 2024 - 09:04 - Gündem

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ATASEM'den yaşam boyu eğitim hedefi mask
ATASEM'den yaşam boyu eğitim hedefi
'İstiklal Marşı' okunduğu sırada ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı mask
'İstiklal Marşı' okunduğu sırada ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı
Fahrettin Altun: Darbeler 'yeter söz milletindir' dedirtmeme girişimleridir mask
Fahrettin Altun: Darbeler 'yeter söz milletindir' dedirtmeme girişimleridir
Alanya'da motor taksi dönemi sona erdi... İşte nedeni mask
Alanya'da motor taksi dönemi sona erdi... İşte nedeni
Eski kocasının katlettiği Nagihan ile annesi ve kardeşi, yan yana toprağa verildi mask
Eski kocasının katlettiği Nagihan ile annesi ve kardeşi, yan yana toprağa verildi
Galatasaraylı taraftar, gol sevinci sonrası kalp krizinden yaşamını yitirdi mask
Galatasaraylı taraftar, gol sevinci sonrası kalp krizinden yaşamını yitirdi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber