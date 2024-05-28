Uzman isim yatırımcılara 'fırsat' diyerek: O tarihi işaret etti...

Altın fiyatları şu sıralar yatay bir seyir izliyor. Yüksek enflasyon verileri nedeniyle küresel merkez bankalarının faiz indirimlerini ertelemesi, altın fiyatlarının yükselme hızını kesmiş durumda.

Gram altın, uluslararası piyasalarda güne 2418 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2409 lira, en yüksek 2432 lira seviyelerini gördü. Şu sıralar ise 2429 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise güne 2334 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2332 dolar, en yüksek 2347 dolar seviyelerine ulaştı. Şu sıralar 2345 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 2441 liradan alınıp 2450 liradan satılıyor.

Finansal analist İslam Memiş, YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda altın piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş'in tahminleri şöyle:

“Bu hafta açıklanan Fed tutanakları oldukça şahin tondaydı. Faiz indiriminde yılın son çeyreğine yönelik bir erteleme planlıyorlar. Piyasalar, Fed’in faiz indirimine ne zaman gideceğini anlamaya çalışacak. Yılın son çeyreğinde Fed’in faiz indirimi yapma olasılığı hâlâ masada.

Haftayı iyimser bir şekilde kapattık. Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Hafta başında İran Cumhurbaşkanı’nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ons altın 2450 dolar, gram altın ise 2550 lira seviyelerine ulaştı.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Ons altın 2380 dolar destek seviyesini kırdı ve 2280 dolar seviyesini görmeyi beklemeye devam ediyoruz. Bu hafta, 1 kilogram altının değeri dolar bazında 2710 dolar değer kaybetti. Gram altın hafta başında 2550 lirayken, sonrasında 2450 liraya geriledi. Bu düşüşleri alım fırsatına çevirebilirsiniz. Ons altında 125 dolarlık bir gerileme görüldü. Elinde TL olanlar altın pozisyonlarının yüzde 50’sini kapatabilir.

3000 TL UYARISI!

Yıl sonu 3000 dolar ve 3000 TL beklentim devam ediyor. Bu nedenle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar ve altın yatırımı yapmayı düşünenler bu alım fırsatını değerlendirmeli.”

Kaynak: Kamu Son Haber