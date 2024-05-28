Meclis'ten emekliyi sevindiren haber: Süresi uzatıldı...

Emeklilere yılbaşında yapılan %49,25'lik zam ile en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıktı. Ancak, yapılan zam, son beş ayda enflasyon karşısında eridi ve emekliler ay sonunu getirmekte zorlanmaya başladı.



Geçim sıkıntısı çeken emekliler, en temel gıda ürünlerini bile almakta güçlük çekerken, hayat pahalılığı nedeniyle zamlar art arda gelmeye devam ediyor. Temmuz'da verilmesi beklenen enflasyon farkı dışında, seyyanen zam bekleyen emekliler için başka bir gelişme gözükmüyor.



SÜRESİ UZATILDI

Ancak, bazı yerel yönetimler emeklilerin hayat pahalılığı karşısında ezilmemesi için sosyal destekler sağlıyor. Emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Belediye Meclisi'nden geçen önemli bir kararla, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir desteğin süresi uzatıldı. Başvuru yapan emekliler rahat bir nefes alacak.

SON TARİH

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, seçim vaatleri arasında yer alan ve ilçede yaşayan emeklilere yıllık 5 bin liralık "Pazar Alışverişi Desteği Projesi"ne başvuruların 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.



Başkan Dedetaş'ın geçen hafta Üsküdarlı emeklilere yönelik duyurusunun ardından, belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliler bu desteğe büyük ilgi gösterdi.



Emekliler, başvurularını Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü'ne şahsen veya belediyenin resmi web sitesi "www.uskudar.bel.tr" üzerinden yapabilirler. Başvurular, 31 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar kabul edilecek.

BAŞVURU

Başvuru yapacak emekliler, nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte e- Devlet üzerinden alınacak "İkametgah", "Tapu Bilgileri Sorgulama", "Adıma Tescilli Araç Sorgulama" ve "Emekli Aylık Bilgisi" belgelerini sunmalı ve iletişim bilgilerini bildirmelidir. Bu destekten yararlanabilecek olanlar, kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olan hanelerde yaşayan 60 yaş ve üzeri emeklilerdir.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Emekliler için belirlenen yeni destekler şunlardır:

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yaz aylarında uygun yurtlarını emeklilere 1 ay süreyle ücretsiz olarak açacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, emeklilere özel olarak kendi tesislerini ücretsiz kullanıma sunacak.



TROY ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar kapsamında, emekli kartları ile yapılan fatura ödemeleri, eczane ve market harcamalarında belirli limitler dahilinde giyim mağazalarında indirimler sağlanacak.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online alışveriş platformları gibi birçok alanda emeklilere özel çeşitli anlaşmalar gerçekleştirilecek.