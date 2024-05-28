MasterChef'e hapis şoku

İstanbul Etiler'de 20 Mayıs 2022 tarihinde MasterChef yarışmasının ünlü şefi Somer Sivrioğlu'nun restoranında meydana gelen istinat duvarı çökmesi olayıyla ilgili iddianame tamamlandı. Lüks restoranının istinat duvarının çökmesi sonucu, yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad yaşamını yitirmişti.

22 YIL HAPSİ İSTEMİ

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, iddianamede Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

PEKİ SOMER ŞEF KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, bilinen adıyla Somer Şef, ünlü Türk restoran işletmecisi, şef ve sunucudur. 1971 doğumlu olan Somer Sivrioğlu, iki çocuk babasıdır. Aslı Sencer ile evlenmiş, ancak 2021 yılında yollarını ayırmışlardır. Fenerbahçe taraftarı olan Somer Şef, MasterChef Türkiye jürisinde yer almaktadır.

Kadıköy, İstanbul doğumlu olan Somer Şef, aslen Eskişehir kökenlidir. Hayatının bir döneminde Avustralya'ya gitmiş, ancak sonrasında yeniden Türkiye'ye dönerek İstanbul'da yaşamını sürdürmeye başlamıştır.

Kaynak: Kamu Son Haber