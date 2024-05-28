Kola ve cipse zam darbesi: Bu zam kursakta bırakır...

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, cips ve gazlı içecek fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dündar, söz konusu ürünlerde 1 Haziran tarihinden itibaren fiyat artışına gidileceğini söyledi.
GÜNCEL FİYATLAR
Dündar, gelecek zamları ise şu şekilde sıraladı:
Şu anda 25 TL'ye satışa sunulan 0.33 mililitrelik kutu kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 TL’ye yükselecek.
Coca Cola, Fanta ve Sprite’ın 1 litrelik fiyatları ise 30 TL’den 35 TL’ye çıkacak.
Ayrıca ülkemizde en çok rağbet gören atıştırmalık olan cipslerin de önemli bir bölümüne zam yapılacak.
Ürünleri en fazla satılan markalar; Doritos, Ruffles ve Fritos markalı cipslerin fiyatları 5 ila 10 TL arasında yükselecek.
Şu anda 45 TL’den raflarda yerini alan mega boy cipslerin fiyatı 55 TL’ye yükselecek.
Diğer boyutlardaki cipslerde yapılacak zam ise 5 TL sınırında kalacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.