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Kola ve cipse zam darbesi: Bu zam kursakta bırakır...

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Birçok ürün ve hizmette peş peşe yapılan zamlar sürüyor. Son olarak, TBYD Başkanı Erol Dündar, kola ve cips fiyatlarına %25 zam geleceğini açıkladı.

Kola ve cipse zam darbesi: Bu zam kursakta bırakır... mask
Kola ve cipse zam darbesi: Bu zam kursakta bırakır...
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, cips ve gazlı içecek fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dündar, söz konusu ürünlerde 1 Haziran tarihinden itibaren fiyat artışına gidileceğini söyledi.

GÜNCEL FİYATLAR

Dündar, gelecek zamları ise şu şekilde sıraladı:

Şu anda 25 TL'ye satışa sunulan 0.33 mililitrelik kutu kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 TL’ye yükselecek.

Coca Cola, Fanta ve Sprite’ın 1 litrelik fiyatları ise 30 TL’den 35 TL’ye çıkacak.

Ayrıca ülkemizde en çok rağbet gören atıştırmalık olan cipslerin de önemli bir bölümüne zam yapılacak.

Ürünleri en fazla satılan markalar; Doritos, Ruffles ve Fritos markalı cipslerin fiyatları 5 ila 10 TL arasında yükselecek.

Şu anda 45 TL’den raflarda yerini alan mega boy cipslerin fiyatı 55 TL’ye yükselecek.

Diğer boyutlardaki cipslerde yapılacak zam ise 5 TL sınırında kalacak.

Kola ve cipse zam darbesi: Bu zam kursakta bırakır...

Kaynak: Kamu Son Haber

# yüzde, Bir, Sosyal

28 May 2024 - 03:12 - Ekonomi

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