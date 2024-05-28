SGK'dan o kişilere ikramiye sürprizi

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), ölüm aylığı alan yurttaşlara promosyon müjdesi geldi.
Yaklaşık 3,3 milyon hak sahibini ilgilendiren düzenlemeyle birlikte dul ve yetim aylığı alan yurttaşlar, kamu bankalarına başvurmaları durumunda 5 bin lira promosyon alma fırsatına sahip olacak.
AYRI OLARAK ELE ALINACAK
SGK'dan yapılan açıklamaya göre bu promosyon, ölüm aylığı alan yurttaşların emekli promosyonlarından ayrı olarak ele alınacak.
Dul ve yetim maaşı alanları desteklemeyi amaçlayan yeni düzenlemeyle, önceki promosyon tutarlarına kıyasla daha yüksek gelir grubunda yer alanlar için bir azalma söz konusu olacak.
Önceki dönemlerde 12 bin liraya kadar promosyona hak kazanabilen bu grup, artık 5 bin liralık sabit bir promosyonla yetinecek.
ARTIRILABİLİR PROMOSYON
SGK'dan yapılan açıklamada, kendi iç politikalarına bağlı olarak bankaların promosyon miktarlarını artırabileceği belirtildi.
Öte yandan, emeklilerin maaş promosyonları ile ilgili bankalarla sürdürülen görüşmelerden alınacak sonuç da ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacak.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.