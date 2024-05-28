ATASEM'den yaşam boyu eğitim hedefi

ATASEM kursiyerlerinin bir yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları el emeği ürünleri 17’inci yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ATASEM 17. Yılsonu sergisi açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



7’DEN 70’E HERKESE YÖNELİK KURSLAR



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yıl sonu sergisi açılış töreninde ilk olarak halk oyunu kursiyerleri kısa bir gösteri yaptı. Açılış töreninde konuşun Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun büyük bir kesimine hitap eden hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde 7’den 70’e bütün vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Kurs merkezlerimizin sayısını artırarak hem bilimsel hem de sanatsal açıdan vatandaşlarımıza hayatları boyunca faydalı olabilecek ve kendilerini geliştirecek eğitimler vermeye devam edeceğiz" dedi.

ATASEM 17’inci yıl sonu sergisi Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 Haziran’a kadar ziyarete açık kalacak. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB