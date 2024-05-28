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ATASEM'den yaşam boyu eğitim hedefi

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin 2023-2024 döneminde açtığı ATASEM kurslarına 19 ilçede 27 kurs merkezinde 33 alanda 285 farklı branşta açılan 968 kursa 16 bin 670 kursiyer katıldı.

ATASEM'den yaşam boyu eğitim hedefi mask
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ATASEM kursiyerlerinin bir yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları el emeği ürünleri 17’inci yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ATASEM 17. Yılsonu sergisi açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, daire başkanları, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


7’DEN 70’E HERKESE YÖNELİK KURSLAR


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yıl sonu sergisi açılış töreninde ilk olarak halk oyunu kursiyerleri kısa bir gösteri yaptı. Açılış töreninde konuşun Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin toplumun büyük bir kesimine hitap eden hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde 7’den 70’e bütün vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Kurs merkezlerimizin sayısını artırarak hem bilimsel hem de sanatsal açıdan vatandaşlarımıza hayatları boyunca faydalı olabilecek ve kendilerini geliştirecek eğitimler vermeye devam edeceğiz" dedi.
ATASEM 17’inci yıl sonu sergisi Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 Haziran’a kadar ziyarete açık kalacak. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# devam, Bir, kadar, Antalya, merkezi

28 May 2024 - 02:32 - Gündem

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