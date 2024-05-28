El emeği ürünler görücüye çıktı

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, Kestel Mahallesi’nde açılan el sanatları kursunun yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle Kestel Merkez Çarşı Cami altındaki salonda vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılış programına Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Belediye CHP'li Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, kursiyerler ve davetliler katıldı. 114 kursiyerin devam ettiği merkezde, "Elde Türk İşlemeleri Nakışı, Kağıt Rölyef, İpek Kozası ve Yapma Çiçek" branşlarında eğitim verildi.



Kursiyerler, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi’ne teşekkür ederek, gelecek eğitim yılında da aynı şekilde kursların devam etmesini istediler. Protokol üyeleri ve davetliler, açılışın ardından salonda sergilenen eserleri inceledi ve kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi