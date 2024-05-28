- Kültür-Sanat

El emeği ürünler görücüye çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

ALANYA Belediyesi’nin, kadınların istihdamına yönelik kentin 13 farklı noktasında açtığı el sanatları kurslarının geleneksel yıl sonu sergileri devam ediyor.

El emeği ürünler görücüye çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında, Kestel Mahallesi’nde açılan el sanatları kursunun yıl sonu sergisi, düzenlenen törenle Kestel Merkez Çarşı Cami altındaki salonda vatandaşların beğenisine sunuldu. Açılış programına Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Belediye CHP'li Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, kursiyerler ve davetliler katıldı. 114 kursiyerin devam ettiği merkezde, "Elde Türk İşlemeleri Nakışı, Kağıt Rölyef, İpek Kozası ve Yapma Çiçek" branşlarında eğitim verildi.


Kursiyerler, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi’ne teşekkür ederek, gelecek eğitim yılında da aynı şekilde kursların devam etmesini istediler. Protokol üyeleri ve davetliler, açılışın ardından salonda sergilenen eserleri inceledi ve kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi

# devam, Alanya, Sosyal, merkezi, eğitim, merkez, kültür, Belediye

28 May 2024 - 02:31 - Kültür-Sanat

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Festivale Türk-Yunan dostluğu damga vurdu mask
Festivale Türk-Yunan dostluğu damga vurdu
Bakanlık açıkladı! Side Antik Kenti'nde yeni mozaik zemin keşfedildi mask
Bakanlık açıkladı! Side Antik Kenti'nde yeni mozaik zemin keşfedildi
Alanya dostu merhum Baltacıoğlu'nun anıları kitap oldu mask
Alanya dostu merhum Baltacıoğlu'nun anıları kitap oldu
Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini Açık Hava Sineması’nda buluşturdu mask
Alanya Belediyesi üniversite öğrencilerini Açık Hava Sineması’nda buluşturdu
Bandırma vapurundaki Alanyalı mask
Bandırma vapurundaki Alanyalı
Alanya'da okul yararına kermese yoğun ilgi mask
Alanya'da okul yararına kermese yoğun ilgi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber