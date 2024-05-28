Alanya'da bayram hazırlıkları başladı

ALANYA Belediyesi, kent sınırları içinde vatandaşların sağlıklı, temiz, güvenli bir ortamda kurbanlık hayvan almaları ve kesim yapmaları için gerekli önlemleri alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Alanya’da satılacak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış yerleri ile yer ücretleri ve canlı ağırlık satış fiyatlarının belirlenmesi için Belediye Encümeni'ne de bildirim yapıldığı kaydedildi. Buna göre Mahmutlar, Konaklı, Demirtaş ve merkez kurban satış yerleri tespit edilirken, yerlerin hazırlanmasına başlanıldığı ifade edildi. 3 Haziran'da kurbanlık hayvan girişlerinin başlayacağının ve kurban satış kilogram canlı ağırlık fiyatının büyükbaş için 280 TL küçükbaş için 300 TL olarak belirtildiği açıklamada;



"Büyükbaş kurban satış yeri 20 bin TL, küçükbaş kurban satış yeri 15 bin TL ve belde kurban satış yeri 10 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel kurban satış yerleri tespiti, izin verilmesi ve denetlenmesi kaymakamlık eliyle Kurban Hizmetleri Komisyonu ve belediyeden katılım sağlanarak yapılacaktır. Dört kurban satış yeri ile dört kurban kesim yerlerinde faaliyetler devam edecek şekilde planlanmaktadır.



Resmi Kurban Kesim Yerleri: Eşgilik Düğün Salonu, Fığla Mahallesi Dolmuş Durağı, Mahmutlar Mahallesi Belediye Şantiyesi ve Payallar Mahallesi Belediye Şantiyesi.



Resmi Kurban Satış Yerleri: Oba Bucakoluk Mevki, Konaklı Menderes Bulvarı, Mahmutlar Sanayi Sitesi Güney kısmı ve Demirtaş Yenidamlar Sokak’ta olacaktır" ifadelerine yer verildi.



Öte yandan satış ve kesim yerleri Belediye Veteriner ve Zabıta ekiplerince sürekli denetim altında tutulacak ve temizlik ekipleri de bayram boyunca çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi