- Turizm

Rusya'da Türkiye liderliğini koruyor

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RUSYA’DA son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor. Yandex’in verilerine göre, Rusya içindeki turlara talep son bir yılda yüzde 45 arttı.

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TÜRKİYE YÜZDE 61'LE İLK SIRADA


Novıye İzvestiya gazetesinin haberine göre, ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki Kamçatka yarımadasını tatil için tercih eden turistlerin sayısı da artıyor. Diğer yandan yetkililer, Kamçatka’da doğayı korumak için turist sayısının sınırlı tutulacağının altını çizmeye devam ediyor.


Arhangels ve Murmank da Rusya’da son dönemde yükselen sıra dışı turistik destinasyonlar olarak öne çıkıyor. Rus turistlerin yüzde 61’i tatil için Türkiye’yi tercih ederken, Rusya sahilleri yüzde 14 ile ikinci sırada. Mısır (Yüzde 8) ve Abhazya (Yüzde 3) diğer popüler destinasyonlar.


Türkiye’ye ortalama tur fiyatı ise bir yılda 223 bin rubleden 255 bin rubleye yükseldi. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel

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28 May 2024 - 02:16 - Turizm

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