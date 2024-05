KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde hedefin dünya 3’üncülüğü olduğunu belirterek; turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bunun için artık bakanlık çalışmalarının dışında ilçe ve büyük şehir belediyelerinin de turizm master planlarını hazırlayarak sürece dahil olması gerektiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Burada ilçe ve büyük şehir belediyeleri çok çok önemli. Turizm master planları oluşturmaları lazım. Turizm master planı olmayan turizm şehri olmaz" diye konuştu. Alınan bilgiye göre 2028 turizm hedefleri doğrultusunda iller ve bölgeler için Turizm Master Plan çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Samsun, Van illeri için master plan çalışması tamamlanırken, Kapadokya bölgesi için plan hazırlık çalışmaları son aşamaya geldi. Kahramanmaraş için Turizm Master Planı yapılması için de çalışmalar başlatıldı.



'SEKTÖRÜ BAĞIŞIKLI HALE GETİRMEMİZ LAZIM'



Bakan Ersoy, Türkiye turizminin 2028 yol haritası hakkında bilgi verirken mevcut dünya konjonktüründe Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitiğin oluşturduğu dezavantajlara da dikkat çekti. Ersoy, "Bulunduğumuz jeopolitik ortam sebebiyle her zaman bir kriz oluyor. 3 tarafımızda savaş var bakacak olursanız" diyerek bu jeopolitiğe rağmen turizm rakamlarında istikrarlı bir yükseliş grafiği yakalandığını ve Türkiye’nin sıralamalarda 4’üncülüğe kadar yükseldiğine işaret etti. Üstelik bu grafiğin, turizmde istikrarlı büyüme ve gelişme gösteren rakipleri de geride bırakarak oluştuğunun da altını çizen Bakan Ersoy, "Bazen bize yabancı mevkidaşlarımız da anlatıyor. Ben de 'Senin komşuların kimler?' diyorum. Bizim işimiz çok daha zor. Çok zengin bir potansiyele sahibiz. Bulunduğumuz jeopolitik ortamsa işimizi çok zorlaştırıyor. Bu nedenle sektörü 'Bağışıklı' hale getirmemiz lazım. Geçmişte de kriz vardı. Bugün de var. Gelecekte de olacak" açıklamasını yaptı. Pazar ve ürün çeşitliliği için çalıştıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "THY’nin uçtuğu her yer hedef destinasyondur" dedik. Eskiden 4-5 ülke ile turizm yapıyorduk. Şimdi 330 şehre uçan bir havayolumuz var" dedi ve ekledi: "Turizmi her şey etkiler bunu bilerek hareket edeceksiniz. Bir üründe bir pazarda sorun çıktığında diğerleri ile destekleyeceksiniz. Rakamlar artık öyle bir yere geldi ki bu tek başına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapacağı bir iş olmaktan çıktı. Burada ilçe ve büyük şehir belediyeleri çok çok önemli. Turizm master planları oluşturmaları lazım. Turizm master planı olmayan turizm şehri olmaz. Turizm master planları da başta büyük şehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri tarafından hazırlanması lazım. Planlarınız, nereyi ön plana çıkartacağınızı içeriyor. Cazibe noktaları ve potansiyeli tespit edeceksiniz. Bunu akademik seviyede yapacaksınız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılımı ile yapacaksınız. Sonra alt yapı ve üst yapı yatırımları var. Bu tamamen belediyelerin konusu. Şu anda tüm belediyelere yazı yazdık. Acil bir şekilde turizm master planınızı oluşturun."



TURİST YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİR



81 ilin turizm gelirlerinin artması için yerel yönetim iş birliğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Benim önerim çok açık. Büyükşehir master planını yapacak. Sonra turizm master planının gereklerini yapacak. Yaptığı kadar sonuç alacak. Aksi takdirde sizin zirveye çıkmanızın çok önemi yok. Aynı hızla zirveden inersiniz. Turizm böyle bir şeydir. Önemli olan bizim yükselmemiz değil pozisyonumuzu koruyarak yükselmemiz. İçi boş bir şeyi tanıtırsanız turist yönünü değiştirir" dedi. (Kaynak: Turizm Günlüğü)

