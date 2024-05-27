27 May 2024 - 23:53- Magazin G:

Cinsiyet değiştiren fenomen ölümden döndü

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Cinsiyet değiştirip 30'un üstünde estetik ameliyat olan fenomen Beren Güney son haliyle şoke etti. Dolguları göbeğine, beline ve bacaklarına akan fenomen üst üste ameliyatlara girmek zorunda kaldı. İşte son hali

Cinsiyet değiştiren fenomen ölümden döndü mask
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Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa ederek tanınan Beren Güney o dönem 500 bin TL harcadığını açıklamıştı. Güney cinsiyet geçiş operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, burun ve elmacık kemiği ameliyatı gibi birçok operasyon geçirmişti. 

'60 GÜN HİÇ YATAKTAN KALKAMADIM'

Dolguları yüzünden zor bir süreç geçirdiğini Güney, ölümden döndüğü zamanlar hakkında Onedio'ya şunları söyledi: 
"4 yıl çok zor bir süreç geçirdim aslında. Popomdaki dolgulardan ötürü vücudumda kimyasal reaksiyonlar oluştu. Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm. Üst üste acil ameliyatlara girdim. Aynı hafta 2-3 operasyona girdiğimi biliyorum. 60 gün yataktan hiç kalkamadığım zamanlardı. Ailem de ben de perişan olduk. İnşa ettiğim Beren'in parçalandığını izledik. Ben böyle bir işin içine girdiğimi bilmiyordum ancak sonradan öğrendim ki bu dolgular sebebiyle canından olan çok kişi olmuş."

Cinsiyet değiştiren fenomen ölümden döndü

Kaynak: ONEDIO

# Bir, acil, bin

27 May 2024 - 23:53 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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