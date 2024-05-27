Cinsiyet değiştiren fenomen ölümden döndü

Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa ederek tanınan Beren Güney o dönem 500 bin TL harcadığını açıklamıştı. Güney cinsiyet geçiş operasyonu dışında ses değiştirme ameliyatı, silikon meme implantı, burun ve elmacık kemiği ameliyatı gibi birçok operasyon geçirmişti.
'60 GÜN HİÇ YATAKTAN KALKAMADIM'
Dolguları yüzünden zor bir süreç geçirdiğini Güney, ölümden döndüğü zamanlar hakkında Onedio'ya şunları söyledi:
"4 yıl çok zor bir süreç geçirdim aslında. Popomdaki dolgulardan ötürü vücudumda kimyasal reaksiyonlar oluştu. Dolguların göbeğime, belime, bacaklarıma aktığını gördüm. Üst üste acil ameliyatlara girdim. Aynı hafta 2-3 operasyona girdiğimi biliyorum. 60 gün yataktan hiç kalkamadığım zamanlardı. Ailem de ben de perişan olduk. İnşa ettiğim Beren'in parçalandığını izledik. Ben böyle bir işin içine girdiğimi bilmiyordum ancak sonradan öğrendim ki bu dolgular sebebiyle canından olan çok kişi olmuş."
Kaynak: ONEDIO
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.