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Akaryakıt istasyonunu alevler sardı

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Bolu'da akaryakıt istasyonunun yanında bulunan atıl durumdaki ofis binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Akaryakıt istasyonunu alevler sardı mask
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Atıl durumdaki 3 katlı ofis binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ofis binasında çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 katlı ofis kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Gelen, Yangın

27 May 2024 - 23:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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