Yıldız oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'nin General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor, hayata gözlerini yumdu. Sabah saatlerinde otomobiline giden oyuncu parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştı. Hırsızların silahlı saldırısı sonucu yaralanan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Johhny Wactor, 2020-2022 arasında General Hospital dizisinin 164 bölümünde Brando Corbin'e hayat vermişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.