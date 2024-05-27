Yıldız oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ABD'nin General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor, hayata gözlerini yumdu. Sabah saatlerinde otomobiline giden oyuncu parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştı. Hırsızların silahlı saldırısı sonucu yaralanan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Johhny Wactor, 2020-2022 arasında General Hospital dizisinin 164 bölümünde Brando Corbin'e hayat vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi