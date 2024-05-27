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Yıldız oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor otomobilinden parça çalmaya çalışan hırsızların silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Yıldız oyuncu silahlı saldırıda hayatını kaybetti mask
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ABD'nin General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor, hayata gözlerini yumdu. Sabah saatlerinde otomobiline giden oyuncu parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştı. Hırsızların silahlı saldırısı sonucu yaralanan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Johhny Wactor, 2020-2022 arasında General Hospital dizisinin 164 bölümünde Brando Corbin'e hayat vermişti. 

Kaynak: Haber Merkezi

# çalışan, oyuncu

27 May 2024 - 23:32 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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