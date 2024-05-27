27 May 2024 - 23:20- Magazin G:

Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim

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Survivor'da dün akşam dokunulmazlığı kaybeden mavi takım oldu. Eleme potasına ise iddialı bir yarışmacı gitti.

Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim mask
Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim
Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim
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Survivor 2024 All Star'da Acun Ilıcalı, haftanın ilk gitme adayını açıklanıyor. Dokunulmazlık oyunu kazanan kırmızı takım rahat bir konsey geçirirken kaybeden mavi takımda eleme potas

Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim

ına gidecek adayı belirleme konseyi yaşandı. Peki ama eleme adayı kim oldu?

En son Damla Can yarışmaya veda etmişti. Kırmızı takım 6-6'lık beraberliği yakaladıktan sonra skoru 7-6 yaptı.

Eleme potasına giren Seda şu sözleri söyledi: Olması gereken oldu. Mavi takımın direği olarak bulundum. Merak ediyorum. Düello nasıl bir yer. Düelloyu da tadacağım. Giderim kalırım. Sıkıntı değilim. Düello gününe kadar iyi hissetmek tek istediğim. İçimde adalet duygusu oluyor ve bu durumda oynamak istedim. Yarın da elimden geleni yapacağım. Tekrar bir rakip kendi takımımdan istemiyorum.

Survivor'da eleme adayı belli oldu! İşte potadaki isim

Kırmızı takım dokunulmazlık oyununu 12-10'luk skorla kazandı. Kırmızı takımda 5'te 5 yaptı. Potaya bugüne kadar hiç girmeyen Seda'nın düello performansı şimdiden merak uyandırdı.

Kaynak: CNNTURK

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27 May 2024 - 23:20 - Magazin

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