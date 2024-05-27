- Asayiş

Yanlışlıkla mesai arkadaşını vurdu

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Sivas'ta güvenlik görevlisi M.A.K.'nin temizlediği tabancasından çıkan kurşun mesai arkadaşı T.Y.'yi vurdu. T.Y., hastaneye kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Yanlışlıkla mesai arkadaşını vurdu mask
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İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlediği tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, M.A.K.'nin mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Y., hastaneye kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. T.Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 23:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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