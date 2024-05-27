Anıl Altan ile Pelin Akil çifti boşanacak mı? Altan'dan açıklama geldi

'Arka Sıradakiler' dizisinde rol alırken Anıl Altan'la (33) tanışan Pelin Akil (38), 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına almıştı. Sosyal medyada mutluluk pozları veren ve ailece eğlenceli videolar paylaşan ikili, son dönemde ayrılık kararı aldıkları iddiasıyla adlarından söz ettiriyor.

Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikiliden Pelin Akil, geçtiğimiz günlerde bir davet sonrası objektiflere yansımıştı. Muhabirlerin "Sizi genelde tek görüyoruz, aranızın bozuk olduğu konuşuluyor" sözleri üzerine gerilen ünlü oyuncu açıklamasıyla dikkat çekmişti. Akil, şu ifadeleri kullanmıştı: Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde yayılıyor. Boşanma gibi bir durumumuz şu anda yok.

Pelin Akil, son olarak eşi Anıl Altan ile Fatih'te gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Oyuncu, bir kez daha ayrılık iddiası hakkında açıklama yaptı: Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da, bu her evde var. İkiz çocuk kolay değil, biz gayet mutluyuz. Bu dedikodular başkalarını yorabilir, biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Daha önce de bu tarz sorular soruldu. Kavga, anlaşmazlık her evde var, olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga evin tadı tuzu.

Anıl Altan, önceki gece Bebek'deki bir mekandan arkadaşı ile birlikte çıkarken görüntülendi. Aracının içerisinde ayaküstü soruları yanıtlayan Altan, ayrılık iddiaları karşısında açıklama yaptı. Yakışıklı isim şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, böyle bir şey söz konusu değil. Bu gün de arkadaşımla denk geldik size. Normalde birlikte de çıktığımız zamanlar oluyor. Geçtiğimiz günlerde de tatildeydik birlikte fotoğraflarımızı da paylaştık. Her şey olağan akışında herhangi bir sorun yok. Yine tatile gideceğiz, anlaşılan yine bir sürü fotoğraf atmamız lazım.

Kaynak: CNNTURK