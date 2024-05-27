'İstiklal Marşı' okunduğu sırada ayağa kalkmayan akademisyen açığa alındı

ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi’nde mezuniyet etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir konferansın başlangıcında saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmayan akademisyen M.Ç., başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi mezuniyet etkinlikleri kapsamında Rektörlük Konferans Salonu’nda bir konferans düzenlendi. Üniversite tarafından servis edilen fotoğraflarda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada bir akademisyenin ayağa kalkmadığı görüldü. Gelen tepkiler üzerine üniversite tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte 'Saygı Duruşu' ve 'İstiklal Marşı' esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.