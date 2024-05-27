Nişan töreni için alışverişe çıkan çift kazada can verdi

Burdur'dan Suludere köyüne giden Metehan Aydın yönetimindeki otomobil, Kuş Gözlem Evi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ali Çelik (39) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metehan Aydın ile araçta bulunan sözlüsü Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Adem İpek (28) ise yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ali Çelik, Burdur itfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
NİŞAN TÖRENİ ALIŞVERİŞTEN DÖNÜYORLARDI
Burdur Cezaevi’nde bir yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapan Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın sözlü olduğu ve bu akşam Suludere köyünde yapılacak nişan töreni için Burdur merkezde alışveriş yaptıktan sonra köye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.