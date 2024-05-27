- Asayiş

Nişan töreni için alışverişe çıkan çift kazada can verdi

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Burdur'da otomobilin takla atarak karşı şeritteki kamyonetle çarpıştığı kazada infaz koruma memuru Metehan Aydın, sözlüsü Esra Kartal (20) ve sözlüsünün kardeşi Mert Kartal (15) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nişan töreni için alışverişe çıkan çift kazada can verdi mask
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Burdur'dan Suludere köyüne giden Metehan Aydın yönetimindeki otomobil, Kuş Gözlem Evi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ali Çelik (39) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Metehan Aydın ile araçta bulunan sözlüsü Esra Kartal ve kardeşi Mert Kartal olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonetin sürücüsü Ali Çelik ile araçta yolcu olarak bulunan Adem İpek (28) ise yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ali Çelik, Burdur itfaiyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. 2 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NİŞAN TÖRENİ ALIŞVERİŞTEN DÖNÜYORLARDI

Burdur Cezaevi’nde bir yıldır infaz koruma memuru olarak görev yapan Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın sözlü olduğu ve bu akşam Suludere köyünde yapılacak nişan töreni için Burdur merkezde alışveriş yaptıktan sonra köye döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 22:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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