Denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün denize giren üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe (19), dalgalara kapılarak kayboldu. Meşe'yi arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterin de desteğiyle sürüyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki plajda meydana geldi. Denize giren 3 üniversiteliden 2'si bir süre sonra çıkarken, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Burak Emre Meşe dalgalara kapılarak kayboldu. Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik, polis ve arama kurtarma derneği ekipleri sevk edildi. Dün başlatılan çalışmalar sonuçsuz kalırken, ara verilen aramalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Bu kapsamda Sahil Güvenlik dalgıçları, su altında arama yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter de havadan çalışma yürüttü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

28 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında girdiği denizde kaybolan üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'nin (19), arama çalışmalarının 28'inci saatinde cansız bedeni bulundu. Meşe'nin cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldıktan sonra cenaze aracıyla morga götürüldü.

Kaynak: DHA