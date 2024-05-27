Düşen kapağın altında kalarak feci şekilde can verdi

İddiaya göre, şantiyede bulunan kırıcı makinenin rulman aksamlarını değiştirmek için kırıcının içerisine giren Mustafa Basak, bu sırada üzerine düşen makine kapağının altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler kapağı kaldırmak için büyük uğraş verdi.

ihbar üzerine de olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen kapak iş makinesiyle kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Basak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Kaynak: DHA