- Asayiş

Düşen kapağın altında kalarak feci şekilde can verdi

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Aydın'da korkunç bir iş kazası yaşandı. Çine ilçesinde, bir maden ocağında iş makinesinin bakımını yapan Mustafa Basak (24), üzerine düşen kapağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Düşen kapağın altında kalarak feci şekilde can verdi mask
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İddiaya göre, şantiyede bulunan kırıcı makinenin rulman aksamlarını değiştirmek için kırıcının içerisine giren Mustafa Basak, bu sırada üzerine düşen makine kapağının altında kaldı. Olayı gören diğer işçiler kapağı kaldırmak için büyük uğraş verdi.

ihbar üzerine de olay yerine  jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen kapak iş makinesiyle kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Basak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 21:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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