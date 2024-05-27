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Futbol sahasına yıldırım düştü: 4 ölü, 5 yaralı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Futbol sahasına yıldırım düştü: 4 ölü, 5 yaralı mask
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. FC Foudre de Maibano ile Karasi takımı arasında oynanan futbol maçı esnasında sahaya yıldırım düştü.Yıldırım çarpması sonucu, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yine aynı bölgede 5 Mart 2024'de yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bir, Mart

27 May 2024 - 21:28 - Dünya

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