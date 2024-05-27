Futbol sahasına yıldırım düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. FC Foudre de Maibano ile Karasi takımı arasında oynanan futbol maçı esnasında sahaya yıldırım düştü.Yıldırım çarpması sonucu, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yine aynı bölgede 5 Mart 2024'de yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.