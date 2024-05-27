Futbol sahasına yıldırım düştü: 4 ölü, 5 yaralı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney-Kivu eyaletinde futbol sahasına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. FC Foudre de Maibano ile Karasi takımı arasında oynanan futbol maçı esnasında sahaya yıldırım düştü.Yıldırım çarpması sonucu, aralarında 3 yaşında bir çocuğun da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yine aynı bölgede 5 Mart 2024'de yıldırım çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı