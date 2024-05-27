Feci yangın! Gecekonduda can verdi

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde bulunan Servet Atmaca (45) yaşamını yitirdi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Gecekonduda çıkan yangını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun müdahalesiyle alevler çevredeki ağaçlıklı alana sıçramadan yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında gecekonduda bir kişinin cansız bedeni bulundu. Küle dönen gecekondu içerisinde yapılan çalışmalar sırasında ölen kişinin Servet Atmaca (45) olduğu tespit edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.