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Astrolog Meral Güven gözaltına alındı; suç kaydı ortaya çıktı

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Astrolog Meral Güven, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Ağalıma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı; suç kaydı ortaya çıktı mask
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'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım sitesi içerisinde “@Darkwebhaber" isimli kullanıcı hesabından yapılan 'Astrolog Meral Güven, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yağdırdı' başlıklı video paylaşımda, 'nası yürüdünüz Allah adamın a... kan çıkartır. Ecdadınızı s... Allah sizin alayınızın a.. koyucak...' şeklinde söylemlerde bulunan; Meral Güven isimli şahsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden TCK-216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında tespit edilen adresinde yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Güven'in; 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 20:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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