Astrolog Meral Güven gözaltına alındı; suç kaydı ortaya çıktı

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım sitesi içerisinde “@Darkwebhaber" isimli kullanıcı hesabından yapılan 'Astrolog Meral Güven, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yağdırdı' başlıklı video paylaşımda, 'nası yürüdünüz Allah adamın a... kan çıkartır. Ecdadınızı s... Allah sizin alayınızın a.. koyucak...' şeklinde söylemlerde bulunan; Meral Güven isimli şahsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden TCK-216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında tespit edilen adresinde yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Güven'in; 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.