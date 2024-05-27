Feci kaza! Otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı