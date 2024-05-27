Feci kaza! Otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.