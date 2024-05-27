- Asayiş

Feci kaza! Otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var

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Burdur'da feci bir kaza meydana geldi. Kamyonet ile otomobil çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil ve kamyonet birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var mask
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Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine   sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonette bulunan 2 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yaralı, sağlık, ilgili, Otomobil, Jandarma

27 May 2024 - 20:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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