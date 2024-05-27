Komedyen Hasan Can Kaya'nın otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı

Konuşanlar ile büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya ne yapsa olay oluyor. Son dönemde Cem Yılmaz ile polemiğe giren Hasan Can Kaya futbol oynarken sakatlık geçirmiş ve sık sık hastaneye giderken görüntülenmeye başlamıştı.
Fizik tedavi süreci devam eden Hasan Can Kaya'nın lüks aracı yeniden gündem oldu.
20 milyon TL'lik aracıyla dikkat çeken komedyenin aracına bir bakan bir daha baktı.
Hasan Can Kaya ile ilgili Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekmişti.
Ilıcalı "Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.