Önce kavga ettiler, sonra bıçaklayıp kaçtılar

İddiaya göre, Sercan G., dün gece bir kafede, Serhat E. (27) ve Enes E. (21) isimli kardeşler ile bilinmeyen nedenle kavga etti. Olayın ertesi günü akşam saatlerinde Sercan G., Anıt Park’ta bulunan kafede, içlerinde kardeşler Serhat E. ve Enes E.’nin de bulunduğu 5- 6 kişilik grupla karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Tartışmada Sercan G., arbede sırasında bacağından bıçaklandı. Kavga sonrasında saldırgan grup olay yerinden kaçtı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sercan G.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayıp, emniyete götürdü.

Kaynak: DHA