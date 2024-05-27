Önce kavga ettiler, sonra bıçaklayıp kaçtılar

İddiaya göre, Sercan G., dün gece bir kafede, Serhat E. (27) ve Enes E. (21) isimli kardeşler ile bilinmeyen nedenle kavga etti. Olayın ertesi günü akşam saatlerinde Sercan G., Anıt Park’ta bulunan kafede, içlerinde kardeşler Serhat E. ve Enes E.’nin de bulunduğu 5- 6 kişilik grupla karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Tartışmada Sercan G., arbede sırasında bacağından bıçaklandı. Kavga sonrasında saldırgan grup olay yerinden kaçtı.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sercan G.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayıp, emniyete götürdü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.