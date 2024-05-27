Sofya'da Stoltenberg'e Çavuşoğlu tebriği

ALANYALI Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını tamamladı.
Çavuşoğlu, Sofya'daki çalışmalarına ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bulgaristan Sofya'da 3 gün süren NATO PA Komisyon toplantıları ve Genel Kurulunu tamamladık. Son gün değerli dostum NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Genel Kurula hitap etti. Kendisine görevi sürecinde gösterdiği liderlik ve dayanışma için teşekkür ettim." (Mazlume GÖKTAŞ)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.