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Sofya'da Stoltenberg'e Çavuşoğlu tebriği

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Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 3 gün süren temaslarını tamamladı

Sofya'da Stoltenberg'e Çavuşoğlu tebriği mask
Sofya'da Stoltenberg'e Çavuşoğlu tebriği
Sofya'da Stoltenberg'e Çavuşoğlu tebriği
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ALANYALI Önceki Dönem Dışişleri Bakanı, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını tamamladı.
Çavuşoğlu, Sofya'daki çalışmalarına ilişkin sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bulgaristan Sofya'da 3 gün süren NATO PA Komisyon toplantıları ve Genel Kurulunu tamamladık. Son gün değerli dostum NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Genel Kurula hitap etti. Kendisine görevi sürecinde gösterdiği liderlik ve dayanışma için teşekkür ettim." (Mazlume GÖKTAŞ)

# Sosyal, için, Son, etti, Yer, Antalya

27 May 2024 - 20:20 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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