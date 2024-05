Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açtı ağzını yumdu gözünü

İşte Başkan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

"ADAM OLUN DA GELİN MİSAFİR EDELİM"





Alanyaspor'un bugün sabit gelir kaynaklarından elde edilen gelir 10 milyon TL'yi geçmez. Bir tane futbolcu parası şöyle böyle eder. Şimdi bu şartlar altında bu başkan ve yönetim kurulu bu kulübü nasıl 8 sene olmayan imkanlarla nasıl ayakta tutuyor hiç düşünüyor musunuz? Ben düşündüğünüzü filan sanmıyorum. Bir tane bin liralık kombine alırsanız gidersiniz tribüne, ondan sonra ahkam kesersiniz. Hak sahibi olduğunuzu zannedersiniz. O iş öyle olmuyor. Bazı bu konuşanlara yöneticilik de teklif ettim. Cesaret edebildiniz mi? Çünkü cesaretiniz yok. Ancak sosyal medyada, orada burada arkamızdan konuşursunuz. Yüz yüze konuşma cesaretini de gösteremezsiniz. Çünkü o cesaret yok sizde. Buradan net söylüyorum. Bakın, Alanyaspor'u gittiği her sene küme düşürenler, her sene böyle yönetime ahkam kesenler, bu takım düştü diyenlere buradan söylüyorum işte. Çünkü neden, adam değilsiniz ondan. Çünkü adam olsanız gelin bize, gelin bu kulübe misafir edelim. Çayımızı için, kahvemizi için. Kulübün nasıl işlediğini, nasıl yönetildiğini sizlere söyleyelim. Ha cesaretiniz, yüreğiniz varsa da benim ve diğer yöneticilerimiz gibi yönetime gelin. Evet, cesaretli olanlar, yüreği olanlar zaten bizim Alanyaspor'umuza yönetici olan arkadaşlarımızdır zaten. Yani tabi ki biz bunu söylerken benim söylediğim insanlar kendilerini biliyor. Onlar kendilerini biliyorlar, ben de direkt onlara söylüyorum.

"BİR GÜN BİZ DE KÜME DÜŞEBİLİRİZ"



Ben de herkesin gözünün önünde söylüyorum. Çünkü bizim hiç kimseden çekindiğimiz yok. Bu kulübü, yani yüzümüzü kızartacak hiçbir iş yapmadık hiçbir zaman. Her zaman bu kulübe 13 yıldır her şeyimizi verdik. Yani şunu herkes bilir. Bir kulüp başkanı olarak benim kadar bu kulübüne vakit ayıran, benim kadar kapı kapı dolaşan, yönetimi de içine katıyorum; Tamamen bir kulüp başkanı Türkiye'de olmamıştır. Bunu da net söylüyorum ki kendime pay çıkarmıyorum. Hiçbir zaman ben yaptım demedim. Hep arkadaşlarımı da, yönetim kurulu arkadaşlarımı da beraber yaptık. Onlarla beraber yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp bu şehrin yüz akı, bu kulüp bu şehrin marka değeri, en yüksek birinci sırada marka değeri. Bu kulübü, Alanyaspor Kulübü'nü dünyanın her yerinde konuşuyorlar. Yani sizler ancak yerleştirirseniz konuşmaya bilirsiniz. Ama dünyanın her yerinde Alanyaspor kulübünün bir saygınlığı var. Yöneticisinin bir saygınlığı var. Bu kulübü nasıl idare edildiğinin bugüne kadar bir saygınlığı var. Evet, küme düşebiliriz bir gün. Ben daha önce kendi taraftarlarının küme düşme dediğini yadırgamıyorum. Çünkü onlar taraftarım. Taraftarımız yakınen bizim çektiğimiz zorlukları bildikleri için bu sabit. Gelir kaynakları hiç olmayan bu kulüp, bu imkansızlıklarla nasıl Süper Lig'de kalacak? Küme düşeriz diyenler iyi niyetliler ama kötü niyetli eleştirenlere az önce sözümü söyledim. Aynı sözü tekrarlayacağım. O sözü söyledim zaten direk söyledim. Tabi ki burada Alanyaspor camiasında. Hasan Çavuşoğlu Başkan, çok değerli bir yönetim kurulu ekibi var istikrarı bozmayan. 13 yıldır bir kadro var burada. Türkiye'de 13 yıldır istikrarı bozmayan bir tane kulüp yönetimi kadrosu söyleyin? Bana maalesef söyleyemezsiniz. Bugün baktığımız zaman Alanyaspor sekizinci sırada.

"BU ÇABA NEREYE KADAR GİDER BİLEMİYORUZ"



Ligi İyi bir yerde bitirdik. Her zaman ilk 10'un içerisinde iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Hedefimizi soruyorlar, soruyorsunuz. Hedefimiz her zaman ilk 10'un içerisinde bitirmek. Çok şükür ilk 10'un içerisinde bitirdik. Bu süreç kolay oldu mu? Hayır olmadı. Fatih Tekke hocamın büyük emekleri, ekibin emekleri, yönetimimizin verdiğimiz sözleri yerine getirmek için emekleri hepsi bir etkendir. Burada birlik, beraberlik ve bir aile örneği gösterdik ve geldiğimiz durum da bu. Bugün baktığınız zaman çok büyük şehir takımları... Bugün Büyükşehir Ankara'nın Süper Lig'de takım kalmadı. Ne kadar üzücü bir durum değil mi? Alanyaspor, Antalya'nın 140 kilometre batısında bir ilçenin takımı 8 yıldır Süper Lig'de. Bir gün düşebilir. Dediğim gibi bu imkan, imkanlar yaratılması, yönetimin çabasıyla. Bize destek verenlerin çabası ile nereye kadar gider onu bilemeyiz. Kimse de onun hesabını bizden sormaz. Önce bu kulübe ne veriyoruz, ne istiyoruz, ne bekliyoruz ona bakacaksınız. Onu önce bir incelemeniz lazım. Bu kulüp hangi şartlarda? 8 yıldır Süper Lig'de kaldı? Evet, siz bilmiyorsunuz, ben söyleyeyim; Sabit gelir kaynakları yok denecek kadar az. Yönetimin başarısı, ekibin başarısı ve futbolcu satarak. Sponsorlarımızı, ailemizden saydığımız sponsorlarımızın bize olan desteği ve güveninden dolayı, tabi ki bize destek verenleri zaten biz biliyoruz. Alanyaspor'un bugünlere olmasında emeği olan insanları da herkes bilir. Parmakla saydığınız zaman bir kişi bir kişidir. Siz de bilirsiniz zaten. Onun için Çavuşoğlu kardeşim tamam da, Çavuşoğlu herkese yardımcı, herkese destek veriyor. Hiç kimseye kötülük yok. Birisi gelse bize kötülük yaptın dese söyleyemezler. Herkesin derdine, herkesin imkanına, elimizden ne geliyorsa herkese koşan bir aile yapımız var. Peki buyrun Alanyaspor başkanlığını bir de siz yapın.

"KİMSE GELİP DE BİZE HESAP SORMASIN"



Siz çıkmadığınız için bu memlekette, Alanya'da kimse başkan olmadığı için. Çünkü kimse batmış bir kulübe başkan olma cesaretini gösteremediği için. Köyden geldim. Ben başkan oldum buraya. Eleştirdiler. Ama biz futbolun içerisinden geldik. Futbolun içerisinde 46. yılımızı bu sene doldurduk, 46 yılımızı belki. Hasan Çavuşoğlu köylü, futboldan anlamaz gibi algılayanlar olmuş olabilir ama ben futboldan anladığımı ve futbolun içerisinden geldiğimi ve daha doğrusu benim ekibimin bu işten anladığı örneğini herkese gösterdik. Ama bu demek değildir ki bu Alanyaspor'u her zaman Süper Lig'de tutacak. Bugün 4 büyük kulüp hariç herkesin küme düşme olasılığı var. Hepimiz küme düşebiliriz, düşüyoruz da. Düşenler de var zaten. Çok büyük emek harcadık. Bizim iki katımız, üç katımız fazla para harcayan kulüpler ya düştü bugün, ya da bazıları düşmekten son maçlarda kurtuldular. Bunu hepiniz biliyorsunuz ama biz çok şükür orta sıraların altında bitirdik, ilk 10'un içerisinde bitirdik. Bu bir başarıdır. Bu başarı örneğidir. Bu başarı, bu kulübe sahip çıkılmaz ise bu kulübe sabit gelir kaynakları bir şekilde arttırılıp çoğaltılması bu şehirden bir gün bu kulüp de düşebilir. O zaman kimse gelip bize kimse hesap sormasın, kimse bize bu kulübü düşürdünüz demesin. Deme hakları yok. Çünkü önce bu kulübe vereceksin. Önce bu kulübün imkanlarını düzelteceğiz hep beraber, ondan sonra hesap sorabilirsiniz. Ama bu şartlar altında. Kimse bizden hesap soramaz sportif açıdan. Çünkü bizim nereden aldığımız, nereye geldiğimizi herkes biliyor, hepiniz biliyorsunuz. Bilmeyenler de bugün bir kez daha öğrenmiş olsun. Bu kulübü idare etmek dünyanın en zor işi. Ben ve ekip arkadaşlarım canla başla çalıştık.

"ALANYASPOR'UN HAK ETTİĞİ BU MU?"



Gece gündüz bu kulübe emek verdik. Her türlü emeğe verdik. Az önce de saydım neler yaptığımızı. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Ama herkes şunu bilsin ki Alanyaspor Alanya'nın en büyük marka değeridir. Bugün dünyanın her yerine gittiğiniz zaman mutlaka Alanyaspor konuşulur. Ama sportif başarısıyla ama yetiştirmiş olduğu hocalarla ama yetiştirmiş olduğu futbolcularla ve satmış olduğu futbolcularla, başka takımlara göndermiş olduğu futbolcularla, daha önceki performansı düşmüş bazı futbolcuların burada yeniden Alanyaspor'da kendini gösterip, gidip büyük takımlarda oynadıysa, milli takımlarda oynadıysa, bunları da herkesin zaten bilmesiyle, dünyanın her yerinde Alanyaspor konuşuluyor. Siz de ne yapıyorsunuz? Bazı kişileri, onları yine davet ediyorum. Alanyaspor küme düştü, hoca getiriyorsun. Ya kardeşim sen hocadan ne anlarsın? Hocayı getirdik. Eleştirdiğiniz ne oldu? Başarısız mı oldu? İlk 3 maç yenilmeyen hoca başarısız olur. Biz getirdiğimiz hocaların arkasında dururuz ve güveniriz. Güvendiğimiz için de bugün bu noktadayız. Biz teknik heyetimize de hocamıza da güvendik ve hep beraber bu noktadayız. Çünkü eleştirmek çok kolay. Yani 3 maç kötü gittiğin zaman başlıyorsunuz Alanyaspor küme düştü diye eleştiriye. Peki ne yapıyoruz? Bin 500 taraftara maç oynadık burada. İstanbul maçı, 6-0 biten maç. Bin 500 taraftar vardı. Beşiktaş maçında yine 4-5 bin civarında bir taraftar vardı. Peki Alanya'nın Alanyaspor hak ettiği bu mu? Bugün aklıma geldi. Batman'da 15 bin taraftar maç izliyor. Ne güzel. Çok güzel bir şey. Peki biz 400 bin nüfusluyuz da neredeyiz abi?

"ÖNERİLERİ DİKKATE ALIYORUZ, ELEŞTİRİLERİ DEĞİL"



Beşiktaş maçı akşamın 7'si miydi, 8'i miydi? Neredeydiniz abi? Akşamdı maç. Hava da yağmurlu, piknik zamanı değil. Gündüz değil yani akşam niye maça gelmiyorsunuz? Yani bilet fiyatları dersen uçuk bir bilet fiyatları yok. Kombineler kaç para? 1000 lira, bin 200 lira, bin 500 lira, 750 lira o civarlarda yani. Bu mu yani Alanyaspor'a sahip çıkmak, bu mu yani? Biz her şeyi yapıyoruz. Benim bu memlekette dolaştığım, kapı kapı gezmediğim yer kalmadı. Ne için? Kendim için değil. Alanyaspor için yaptık bunları arkadaşlarımızla beraber. Onun için. Başka Alanyaspor yok arkadaşlar. Bir tane Alanyaspor var burada. Biz bize önerilere her zaman yer veririz ama haksız eleştirilere de asla yer vermeyiz. Evet, bize telefon açıp sosyal medyada da yazan arkadaşlar var. Önerileri oluyor, tavsiyeleri. O eksiklikler. Biz bunlara sıcak bakıyoruz zaten. Ama bunlar acımasızca eleştiriler değil bunlar. Bunlar insanların düşündükleri önerileri, tavsiyeleri. Biz bunları dikkate alıyoruz. Ben şahsım olarak çok dikkate alıyorum ve çok taraftarımızın yazdığı şeyleri de dikkate almışımdır ve uygulamışımdır. Çünkü bazen her şeyi biz düşüneceğiz diye, her şeyi biz bileceğiz diye bir şey yok. Yani herkes her şeyi bilebilir. Yani hiç bilmediğin yerde sana bir fikir söylüyor, bir öneri sunuyor. Çok cazip bir şey oluyor, kulübün faydasına bir şey oluyor. Biz de bunu uyguluyoruz. Bu gayet normal. Bize öneri sunuyor. Eleştiri eksikti diyor. Bu eksikti diyor ama acımasızca hakaretleri eksik yapmıyorlar. Biz de az önceki o söylediğim cümleyi onlar için söyledim, ilk defa söyledim. Onu söylemek içimde idi ve söyledim, ilk defa söyledim ve hak ettikleri için söyledim. Sözümün arkasındayım. Ben teşekkür ediyorum.

"FATİH HOCA İLE DEVAM ETMEYİ İSTİYORUZ"



Bir gazetecinin "Fatih Hoca başarılı bir sezon geçirdi. Önümüzdeki sezon için sizin bir görüşmeniz oldu mu? Devam edecek mi?" sorusunu da cevaplayan Başkan Çavuşoğlu, "Tabii ki. Yani Fatih Hocam da istiyor, biz de istiyoruz. Görüşmelerimiz de var. İnşallah yani Fatih hocamla çalışmayı çok istiyoruz tekrardan" dedi. Çavuşoğlu, bir diğer gazetecinin, "Alanyaspor her dönem oyuncu satıyor büyük kulüplere. Bu dönem içinde yine başarılı oyuncular var. Genç olsun, normal olsun. Size şu an için ulaşan resmi ya da resmi olmasa da herhangi bir oyuncu teklifi var mı size sorulan?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Evet, lig yeni bitti. Artık kulüpler de lig bitmeden transfer görüşmelerini etik olmayacaklarını düşündükleri için biliyorsun. Şampiyonluk son haftada belli oldu. Küme düşen bir takım son maçta da belli oldu. Ondan dolayı burada hiçbir kulüp başkanı, ben de dahil olmak üzere hiçbir futbolcu için bir görüşmemiz olmadı. Bu doğrultuda da kulübüme ve şahsıma şu ana kadar hiçbir futbolcu için resmi ya da gayrı resmi bir teklif gelmedi. Bundan sonraki süreçte düşünceleri oyuncularımıza talip olanlar var ise bundan sonraki süreçte herhalde gelir. Biz de gelen teklifleri hem kulübümüz açısından hem futbolcularımız açısından değerlendirmeye alırız. Buna açığız her zaman. Transfer dönemi bunlar olacak şeyler." Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi