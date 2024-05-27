Alanya'da Arnavut asıllı öğrenci sır oldu

ARKADAŞLARININ 'Endi' diye seslendiği Arnavut asıllı Türk vatandaşı 16 yaşındaki Nderim Toska'dan haber alınamıyor.

Sabah Alanya'daki evinden okuluna gitmek üzere çıkan Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi 9-C sınıfı öğrencisi Nderim Toska'nın okuluna hiç gitmediği belirlendi.

Tüm aramalarına rağmen Nderim Toska'ya ulaşamayan ailesi, polise 'Kayıp' başvurusunda bulundu. Nderim Toska'nın yakınları "Okuldan eve, evden okula giden, okula giderken yanına cep telefonunu bile almayan Endi için endişeliyiz. Sabah evden çıktığında üzerinde okul forması vardı. Siyah pantolon ve beyaz armalı tişörtle evden ayrılan Endi kıvırcık saçlı. Görenlerin 0542 414 25 05 numaralı telefona bilgi vermelerini rica ederiz" dediler. (Mazlume GÖKTAŞ)