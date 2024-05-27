27 May 2024 - 19:38- Gündem G:

Alanya'da motor taksi dönemi sona erdi... İşte nedeni

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Alanya'nın son motor taksicisi olarak bilinen Nuri Uçmaz trafik kazasında yaralandı. Ayağı kırılan Uçmaz artık motor taksicilik yapamayacak.

Alanya'da motor taksi dönemi sona erdi... İşte nedeni mask
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Alanya'da geçmişten gelen mesleklerden olan motor taksi dönemi, son temsilcisinin kaza yapmasıyla birlikte sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, Alanya'da 'Motorculuk' olarak tabir edilen motor taksicilik yapan son isim olan Nuri Uçmaz, seyir halindeyken dengesini kaybederek motosikletten düştü. Kaza sonucu, Alanya'nın tanınmış simalarından Ahmet Uçmaz'ın da babası olan Nuri Uçmaz'ın ayağı kırıldı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve ameliyatına karar verilen Uçmaz'ın, iyileşmesinin ardından da motor taksicilik yapamayacağı bildirildi. Bu mesleğin son temsilcisinin vedasıyla birlikte Alanya'da motor taksicilik dönemi kapanmış oldu. (Mazlume GÖKTAŞ)

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27 May 2024 - 19:38 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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