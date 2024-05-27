- Asayiş

Otomobil ile cip birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

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Denizli'de yaşanan feci kazada cip ile otomobilin çarpıştı. Ayşe Eskin (53) hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı mask
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Seyir halinde olan Selda Acar yönetimindeki  cip, karşı yönden gelen Şükrü Eskin (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Selda Acar, Şükrü Eskin ve eşi Ayşe Eskin (53) yaralandı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi tarafından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ; 2 YARALI

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ayşe Eskin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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27 May 2024 - 19:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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