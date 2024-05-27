Otomobil ile cip birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Seyir halinde olan Selda Acar yönetimindeki cip, karşı yönden gelen Şükrü Eskin (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Selda Acar, Şükrü Eskin ve eşi Ayşe Eskin (53) yaralandı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi tarafından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 ÖLÜ; 2 YARALI

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ayşe Eskin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA