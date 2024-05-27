Filenin sultanları isyanda! "Başka takımlar için özel uçak...''

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan birincilikle dönen ve tüm ülkede büyük coşku yaratan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, final maçının ardından Türkiye'ye tarifeli uçakla, ekonomi bölümünde dönmesi o günlerde çok konuşuldu.

Türkiye tarihinin en büyük spor başarılarından birine imza atan Kadın Voleybol Takımı yeni başarılara imza atmaya devam ederken son olarak Amerika'ya uçtu.

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt ise 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

THY'yi de sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı.

Ebrar Karakurt devamına ise "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" diyerek sitemini dile getirdi.

ZEHRA GÜNEŞ DE PAYLAŞTI

Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi.

Hande Baladın da sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi. Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi.

EDA ERDEM UÇAĞIN İÇİNİ PAYLAŞTI

Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA: SORUMLULUK FEDERASYONLARA AİT

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Üstün açıklamasında şunları kaydetti:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

Kaynak: MYNET