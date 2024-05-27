27 May 2024 - 19:10- Spor G:

Filenin sultanları isyanda! "Başka takımlar için özel uçak...''

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD’ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçtu. Takım sosyal medyadan isyan etti...

Filenin sultanları isyanda! "Başka takımlar için özel uçak...'' mask
Filenin sultanları isyanda! "Başka takımlar için özel uçak...''
Filenin sultanları isyanda! "Başka takımlar için özel uçak...''
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CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan birincilikle dönen ve tüm ülkede büyük coşku yaratan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, final maçının ardından Türkiye'ye tarifeli uçakla, ekonomi bölümünde dönmesi o günlerde çok konuşuldu.

Türkiye tarihinin en büyük spor başarılarından birine imza atan Kadın Voleybol Takımı yeni başarılara imza atmaya devam ederken son olarak Amerika'ya uçtu.

Başarılı voleybolculardan Ebrar Karakurt ise 13 saat sürecek yolculuğu ekonomi bölümünde geçireceklerini duyurdu ve isyan etti. Filenin Sultanları peş peşe yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

THY'yi de sosyal medya hesabında etiketleyen başarılı voleybolcu "13 saatlik Amerika yolculuğumuza economy bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler @turkishairlines" yazdı.

Filenin sultanları isyanda!

Ebrar Karakurt devamına ise "Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam bize gelince ekonomi" diyerek sitemini dile getirdi.

ZEHRA GÜNEŞ DE PAYLAŞTI

Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi.

Filenin sultanları isyanda!

Hande Baladın da sığmayan ayaklarını paylaşarak arkadaşlarına destek verdi. Takımın kaptanı Eda Erdem de uçağın içini paylaşarak tepkisini gösterdi.

Filenin sultanları isyanda!

EDA ERDEM UÇAĞIN İÇİNİ PAYLAŞTI

Filenin sultanları isyanda!

Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA: SORUMLULUK FEDERASYONLARA AİT

Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Üstün açıklamasında şunları kaydetti:

"Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

Kaynak: MYNET

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27 May 2024 - 19:10 - Spor

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