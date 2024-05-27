- Ekonomi

Soğuk içecek grubuna büyük zam geliyor

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Yakın zamanda Coca Cola fiyatlarında meydana gelen zamların ardından bir zam haberi daha haberi daha geldi. İşte yeni fiyatlar...

Soğuk içecek grubuna büyük zam geliyor mask
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Haziran ayı yaklaşırken beraberinde zamları da getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde kola fiyatlarında yaşanan artış, diğer içecek gruplarını da etkiledi…

Şimdi de Coca Cola’dan sonra Schweppes, Fanta ve Sprite gibi gazoz markalarında da fiyat artışı yaşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından liste paylaşan Dündar, 1 Haziran tarihinde 1 litre My Cooke, Fanta ve Sprite’ın 35 TL’den, Schweppes’in de 45 TL’den satılacağını duyurdu.


5 Haziran tarihinde ise 330 ML’lik Cappy 30 TL’den, 200 ML’lik Cappy 10 TL’den, 33 ML’lik Fuse Tea da 30 TL’den satışta olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, başladı, Olacak, artış

27 May 2024 - 18:52 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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