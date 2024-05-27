Soğuk içecek grubuna büyük zam geliyor

Haziran ayı yaklaşırken beraberinde zamları da getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde kola fiyatlarında yaşanan artış, diğer içecek gruplarını da etkiledi…

Şimdi de Coca Cola’dan sonra Schweppes, Fanta ve Sprite gibi gazoz markalarında da fiyat artışı yaşandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından liste paylaşan Dündar, 1 Haziran tarihinde 1 litre My Cooke, Fanta ve Sprite’ın 35 TL’den, Schweppes’in de 45 TL’den satılacağını duyurdu.



5 Haziran tarihinde ise 330 ML’lik Cappy 30 TL’den, 200 ML’lik Cappy 10 TL’den, 33 ML’lik Fuse Tea da 30 TL’den satışta olacak.

Kaynak: Haber Merkezi