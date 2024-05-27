- Ekonomi

Uygun fiyatlı sıfır araba arayanlar! İşte Fiat Egea'yı tahtından eden yeni model

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Düşük bütçesi olup sıfır araba almak isteyenlerin aklına direkt Fiat Egea geliyor ancak bu model onu tahtından edecek. İşte yeni en uygun araba...

Uygun fiyatlı sıfır araba arayanlar! İşte Fiat Egea'yı tahtından eden yeni model mask
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Otomobil piyasasında rekabet giderek kızışıyor. Uzun süredir en uygun fiyatlı sıfır otomobil olarak bilinen Fiat Egea, Renault’un duyurduğu yeni modeli Clio ile ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Renault’un yeni modeli, uygun fiyatı ve sunduğu geniş donanım seçenekleri ile dikkat çekerek Fiat Egea’yı tahtından indirmeye hazırlanıyor.


Uygun fiyatına rağmen sunduğu geniş donanım listesi ve modern teknolojik özelliklerle bilinen Fiat Egea, navigasyon sistemi, otomatik klima kontrolü gibi özellikleri sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Egea motor seçenekleri ve yakıt verimliliği bakımından sınıfının beklentilerini karşılamakla kalmıyor bazı yönlerden aşıyor.

Fiat Egea Sedan 969.000 TL'den başlarken, Renault Clio 942.000 TL'den başlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Otomobil

27 May 2024 - 18:33 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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