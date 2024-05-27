27 May 2024 - 18:18- Gündem G:

Son dakika! İliç'te bir toprak kayması daha...

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İliç'te yeni bir toprak kayması yaşandı.

Son dakika! İliç'te bir toprak kayması daha... mask
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Erzincan'ın İliç ilçesinde yeni bir toprak kayması yaşandı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AYRINTILAR HAZIRLANIYOR...

13 ŞUBAT'TA 9 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALMIŞTI!

Erzincan'ın İliç ilçesinde madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Toprağın altındaki 9 işçiden 4'ünün cansız bedeni ekipler tarafından çıkarıldı. Kazayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU TAMAMLADI!

9 işçinin toprak altında kaldığı maden kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. ODTÜ ve İÜ Cerrahpaşa Üniversitesi ile AFAD'dan uzmanlarından oluşan bilirkişi, kazayla ilgili 13 kişiyi asli, 26 kişiyi tali kusurlu buldu.

Kaynak: KARAR

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27 May 2024 - 18:18 - Gündem

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