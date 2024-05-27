Eşinin şiddetinden kaçan kadını kardeşi öldüresiye dövdü

İddiaya göre, ev kadını Ebru Barık, yaklaşık 1 ay önce eşinin kendisini darbettiği ve üzerine kuma getirmek istediği için 3 çocuğunu yanına alıp evi terk etti. Barık, Ereğli'ye yerleşirken, erkek kardeşi E.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Y.Ş. ile ablasının evine gelidi. E.B. Barık'ı, Y.Ş. de 2 kızını darbetti. Sesleri duyup eve gelen Barık'ın ev sahibinin araya girmesiyle E.B. ve Y.Ş. kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla, hastaneye kaldırılan Barık ve kızları E.B. (8) ile E.B. (7) tedaviye alındı. Barık, kardeşi ve Y.Ş.'den şikayetçi oldu.

'KUMA İSTEMEDİĞİM İÇİN DEVAMLI DARBETTİ'

Yaşadıklarını anlatan Ebru Barık, " Çocuk yaşta evlendim. Bir rahatsızlığım vardı, bu yüzden 7 yıl çocuğum olmadı. Bu süreçte çocuğum olmuyor, diye benim kuzenimi üzerime kuma getirdi. Ben de evi terk ettim ve 23 yaşına kadar tedavi oldum. Tedavimin ardından eşim pişman oldu, kuzenimi terk ederek bana geri döndü. O yıl da en büyük çocuğum E.B.'ye hamile kaldım. Sonra resmi nikahımı kıydık, dini nikahla yaşıyorduk. Bu süreçte yine benim üzerime kuma getirmeye çalıştı, ben de bunu istemedim ve bu yüzünden beni devamlı darbetti. Eşimden şikayetçi oldum ve uzaklaştırma kararı alarak ailemin yanına gittim. 'Bize laf getirdin' diye ailem de beni darbediyordu. Sonra eşimin yanına döndüm ve eşim beni tekrar aldatmaya yeltendiği için en sonunda da evi terk ettim ve geri dönmedim. 25 gün önce çocuklarım ve ben Ereğli'de kendi tuttuğum evde yaşamaya başladık. Geçimimi sağlamak için ev temizliği yapıyorum, tarlada çalışıyorum" dedi.

'ÖZÜR DİLEDİ'

Kendisini döven erkek kardeşinin daha sonra arayıp özür dilediğini ifade eden Barık, Bana 'Senin kocanın gazına geldim, öyle yaptım, pişmanım beni şikayet etme' dedi. Benim öz kardeşim benim evime zorla girip sopayla öldüresiye dövdü, bıçağı boğazıma dayadı. Y.Ş., çocuklarımı sopayla dövdü, şikayetimden vazgeçmeyeceğim" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA